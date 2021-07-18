FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +23
74.17р87.57р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
8
Печать

Юная петербурженка после шашлыков на свежевымытой машине поторопилась выехать на трассу. Ее жизнь оборвал «Паджеро»

21-летняя водительница «Поло» погибла на трассе «Кола» под Волховом

После отдыха в пригороде Петербурга 21-летняя горожанка села за руль своего «Поло» и выехала на «Колу». На трассе в нее врезался внедорожник.

Об аварии 18 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД. Девушка выехала на трассу «Кола» в районе 103 километра, был уже вечер, около половины десятого. «Поло» поворачивал со второстепенной дороги и не пропустил «Паджеро», который двигался в сторону Волхова. За рулем внедорожника был 40-летний житель Ленобласти, трезвый.

Девушка погибла на месте. Пока что проводится доследственная проверка.

Судя по соцсетям водительницы, за городом девушка отдыхала, ела шашлыки и помыла машину. Две недели назад она получила диплом о высшем образовании, увлекалась фитнесом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Жора__
Фонтанка бы ещё написала: новорожденная! 21 год - юная?!!!
eliseyy
глупая смерть по неосторожности
266054165
У нас на многие выезды на трассы заросли деревьями и кустарниками, обзора вообще нет, медленно высовываешься с молитвами..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний