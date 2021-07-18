Юная петербурженка после шашлыков на свежевымытой машине поторопилась выехать на трассу. Ее жизнь оборвал «Паджеро»

После отдыха в пригороде Петербурга 21-летняя горожанка села за руль своего «Поло» и выехала на «Колу». На трассе в нее врезался внедорожник.

Об аварии 18 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД. Девушка выехала на трассу «Кола» в районе 103 километра, был уже вечер, около половины десятого. «Поло» поворачивал со второстепенной дороги и не пропустил «Паджеро», который двигался в сторону Волхова. За рулем внедорожника был 40-летний житель Ленобласти, трезвый.

Девушка погибла на месте. Пока что проводится доследственная проверка.