Миллионы крупных комаров кружились вихрем в поселке Усть-Камчатск. Устрашающее явление очевидцы сняли на видео и опубликовали в сети.

Ролик набрал популярность 18 июля. «Я выехал сегодня рано утром, и, видать, попал в самый «замес». Сказать, какой высоты эти столбы были не могу, кажется, до самых облаков. Их было много, и в самом поселке, и вокруг. У нас такая беда всегда в середине лета, а тут только дождь прошел, вот они и повылазили. Мне кажется, в этом году их больше, чем обычно», — поделился с изданием «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» житель Усть-Камчатского района Алексей Пономарев.