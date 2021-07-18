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Это вам не кара египетская. На Камчатке комары-самцы сбиваются в огромные торнадо

Комариные торнадо попали на видео на Камчатке

Миллионы крупных комаров кружились вихрем в поселке Усть-Камчатск. Устрашающее явление очевидцы сняли на видео и опубликовали в сети.

Ролик набрал популярность 18 июля. «Я выехал сегодня рано утром, и, видать, попал в самый «замес». Сказать, какой высоты эти столбы были не могу, кажется, до самых облаков. Их было много, и в самом поселке, и вокруг. У нас такая беда всегда в середине лета, а тут только дождь прошел, вот они и повылазили. Мне кажется, в этом году их больше, чем обычно», — поделился с изданием «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» житель Усть-Камчатского района Алексей Пономарев.

Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UC_RnDDgjs6XTZ1-OEvm5bxw" target="_blank" class="io-leave-page _">kamchat100</a>/YouTube

Торнадо из кровососущих в Усть-Камчатске, окружённом тундрой и болотом, случается ежегодно. Насекомые роятся от нескольких часов до недели.

«Это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того, чтобы спариться. Мне присылали подобное видео с озера Азабачье, где их было сумасшедшее количество. Это явление ежегодное, но не всегда удается это увидеть, все зависит от численности насекомых и погодных условий», — объяснила энтомолог, старший научный сотрудник ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Людмила Лобкова.

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Комментарии (5)

RemyMartin
Такой вот насекомый генг-бенг.
265055770
В Африке комаров ловят сетками, лепят из них колобки, жарят и едят.
Августина
А дышать как? Комарами) )))
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