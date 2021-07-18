FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +23
74.17р87.57р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
1
Печать

В больнице Мечникова горел балкон, возбуждено дело о поджоге

Уголовное дело о поджоге возбудили после пожара на балконе больницы Мечникова в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 18 июля.

Дверь балкона на первом этаже в 71-м лечебно-учебном корпусе на Пискаревском проспекте горела ночью 2 июня. Пожар обошёлся без пострадавших. Ущерб от огня составил 752 тысячи рублей.

Спустя полтора месяца возбуждено уголовное дело по 2 части 167 статьи УК РФ (Умышленное уничтожение имущества путём поджога). Подозреваемых в нем нет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

264086011
71 корпус -на плане больницы не нашёл. это где ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний