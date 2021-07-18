В больнице Мечникова горел балкон, возбуждено дело о поджоге

Уголовное дело о поджоге возбудили после пожара на балконе больницы Мечникова в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 18 июля.

Дверь балкона на первом этаже в 71-м лечебно-учебном корпусе на Пискаревском проспекте горела ночью 2 июня. Пожар обошёлся без пострадавших. Ущерб от огня составил 752 тысячи рублей.

Спустя полтора месяца возбуждено уголовное дело по 2 части 167 статьи УК РФ (Умышленное уничтожение имущества путём поджога). Подозреваемых в нем нет.