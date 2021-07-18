Фото: из семейного архива Поделиться Поделиться







Владимир Рябоконь один из самых известных спортсменов с инвалидностью в России. Он пловец, лыжник, велосипедист, триатлонист. На его счету призы чемпионатов страны и международных соревнований. И всего этого он достиг без рук — 30 с лишним лет назад Владимир, получив травму на производстве, лишился обеих конечностей по плечи.

6000 вольт, которые изменили всё

Владимир родился в Магнитогорске в 1963 году. Мама трудилась в колхозе, папа на металлургическом комбинате. С 5 класса он влюбился в спорт — занимался боксом, борьбой, лыжами, биатлоном.



«Благодаря такому разнообразию, наверное, и сформировался мой характер», — говорит Владимир.

После школы — сразу армия. На первенстве вооруженных сил в Ленинграде Владимир занял 3 место, после чего попал в сборную.

«Город на Неве произвел неизгладимое впечатление и подарил то ощущение восторга, которое осталось со мной на всю жизнь», — вспоминает спортсмен.

Дальше — судьбоносное решение пойти по стопам отца. Владимир устроился слесарем на Магнитогорский металлургический комбинат.

«Всё случилось в 1988 году. Как сейчас помню этот день. Мне был выписан наряд на производство работ, где я получил допуск, в котором было сказано, что линия электропередач выключена и стоит закоротка, то есть линия полностью обесточена», — рассказывает он.

Но оказалось, что обесточить линию забыли. Владимир взялся переключать кабель и через него прошли 6000 вольт.

«Как остался жив, до сих пор не понимаю, наверное, чудо. Придя в сознание, я увидел обугленные руки и снова потерял сознание… Руки можно было спасти, но я находился в коме ещё три дня. После чего пришел в себя, и мы с врачом начали обсуждать возможность ампутации, чтобы спасти хоть что-то», — вспоминает он о трагическом событии.



Время шло, а операция переносилась. Врачи Магнитогорска не взяли на себя такую ответственность и отправили пациента в Челябинск. Тут ещё наступили майские праздники. В итоге операция прошла только на 9-й день.

Борьба за жизнь

Начался сепсис, и врачи уже боролись за жизнь. Ампутация прошла удачно. Но психологически Владимир был раздавлен:

«Долгое время я приходил в себя, в попытке осознать, как жить дальше и как принять себя. Период был сложный. Порою было желание пойти на дно, спиться и перестать верить. Время было такое — мало кто стремился понять человека, ограниченного в своих возможностях. И я понял, нужно что-то менять».

Фото: Из семейного архива Поделиться Поделиться







Расследование инцидента проводить не стали. Руководство не хотело лишнего шума. Самому Владимиру было уже не до этого. В качестве компенсации ему предложили стать переводчиком и помогли поступить на факультет иностранных языков:

«Позже меня взяли на половину ставки корреспондентом, потом переводчиком протокольного дела. Часто случалось так, что в моей жизни встречались люди, сыгравшие огромную роль в моем формировании. Спасибо им за это! А дальше всё пошло своим чередом. К нам приезжали итальянские коллеги, и появилась задача — освоить итальянский язык. В итоге меня отправили в Милан, где я провёл два года».



Казалось, жизнь стала налаживаться, но 90-е годы и реорганизация комбината заставила вновь сменить работу. Он начал перегонять машины с Владивостока — занятие нестабильное и рискованное. Отдушина нашлась в спорте.

В 2000-е по приглашению знакомых Владимир стал заниматься инвалидным спортом. Сначала плавание, лыжи и велоспорт, потом пришло время триатлона. Сейчас за его плечами чемпионат России по триатлону, соревнования в Европе, лыжный марафон в Тольятти, марафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге, Международный лыжный марафон «Worldloppet-2013» под Рыбинском, марафон «Праздник Севера» в Мурманске.

Фото: из семейного архива Поделиться Поделиться







Семья

В 38 лет Владимир встретил любовь — Гульнару. Жена всегда рядом: «Очень благодарен супруге за поддержку. Если бы не она, не знаю, как сложилась бы моя судьба».

Старшему сыну Анатолию 32 года. Он окончил Магнитогорский государственный институт по проектированию металлургических заводов и сейчас работает на комбинате. Свою трудовую карьеру начал мастером, сейчас занимается тендерами, прогнозами по сбыту и реализацией продукции. Младший, Владимир, учится в 8 классе. Два года назад семья, за исключением Анатолия, переехала в Петербург, так как младший Вова мечтал заниматься биатлоном.

Фото: Из семейного архива Поделиться Поделиться







Протезы

Первые протезы Владимиру установили через полгода после инцидента, когда культи заросли. Они были косметические. Через пару лет в Италии сделали первые активные, однако они были очень тяжелыми. Потом поставили вторые, третьи… В последних были установлены специальные сенсоры, облегчающие движения.

«Нынешние биопротезы ношу уже много лет, они были изготовлены почти 9 лет назад. Их оплатил комбинат, хоть и предшествовала этому почти трёхлетняя переписка с Фондом социального страхования. Ждать снова три года у меня нет возможности, поскольку срок годности истёк ещё в 2019 году. В январе этого года мне были назначены операции и последующее протезирование по выполнению замены сенсоров в мышечных тканях культей и изготовлению протезов в итальянском Центре протезирования INAIL Будрио. Они работают так: в мягкие ткани плеч вживляются импланты с сенсорами, которые усиливают сигналы нервных окончаний тела и передают их в гильзы протезов. Это позволяет протезу в максимально возможной степени для моей травмы воспроизвести работу рук. Настоящее медицинское чудо! Отказаться от этого, значит сдаться», — говорит Владимир.

Фото: Из семейного архива Поделиться Поделиться







Проблема заключалась в том, что оплачивать протезы спортсмену нужно самому — комбинат не может этого сделать. А их стоимость огромна — 6 миллионов. Владимир стал собирать деньги. В этом ему помогали друзья и поклонники, которые начали активную компанию по сбору средств. Потом присоединились блогеры, информация стала появляться в СМИ.

17 июля Владимир сообщил в своём Instagram, что необходимая сумма собрана.

«Я до сих пор не могу в это поверить», — сказал спортсмен, поблагодарив всех, кто оказал ему поддержку.

26 июля он планирует уже быть в итальянской клинике.

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»