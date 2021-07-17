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В Петербурге пропал сын дагестанки, которую разлучили с ребенком из-за цвета волос. Накануне суд ограничил в родительских правах её мужа

Правозащитники рассказали о похищении сына жительницы Дагестана в Петербурге

В Петербурге пропал сын дагестанки Нины Церетиловой. Днём ранее суд ограничил в родительских правах ее бывшего мужа Магомеда. Об этом сообщается в инстаграме правозащитного проекта «Марем» 17 июля.

14-летний сын Церетиловой находился вместе с братом женщины, так как мать вынуждена ездить в Махачкалу на заседания суда.

«Только что мы отмечали победу — Магомед Церетилов был ограничен в родительских правах. И сразу после этого он пропал», — отметили в проекте «Марем».

Церетилова рассказала «Новой газете», что, когда она позвонила сыну, он находился на улице в окружении незнакомцев. Позже подросток назвал свои слова шуткой. Он пообещал поговорить с матерью, но затем сказал, что ее плохо слышно, повесил трубку и перестал отвечать на звонки.

Церетилова сделала распечатку звонков ребенка. Из неё выяснилось, что накануне сыну звонил отец и долго с ним разговаривал. Сегодня мальчику звонили с неизвестных номеров.

С бывшим мужем Церетилова не живет с 2012 года. Женщина ушла от него из-за постоянных побоев. Летом 2020 года Кировский районный суд Махачкалы постановил, что дети должны проживать с Магомедом. Судья принимал во внимание внешний вид матери, не подходящими оказались розовые волосы, пирсинг и татуировки. В марте 2021 года Верховный суд Дагестана вернул детей Нине.

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Комментарии (3)

Y56700p8
рф это федерация.Кавказ под управлением мск всего лет 200. они живут по своим законам на условиях конфедерации последние лет 30. законы РФ не действуют в полном объёме на Кавказе. уважайте их выбор. отец решил и так будет.
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Своих проблем хватает.
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