В Петербурге пропал сын дагестанки, которую разлучили с ребенком из-за цвета волос. Накануне суд ограничил в родительских правах её мужа

14-летний сын Церетиловой находился вместе с братом женщины, так как мать вынуждена ездить в Махачкалу на заседания суда.
«Только что мы отмечали победу — Магомед Церетилов был ограничен в родительских правах. И сразу после этого он пропал», — отметили в проекте «Марем».
Церетилова рассказала «Новой газете», что, когда она позвонила сыну, он находился на улице в окружении незнакомцев. Позже подросток назвал свои слова шуткой. Он пообещал поговорить с матерью, но затем сказал, что ее плохо слышно, повесил трубку и перестал отвечать на звонки.
Церетилова сделала распечатку звонков ребенка. Из неё выяснилось, что накануне сыну звонил отец и долго с ним разговаривал. Сегодня мальчику звонили с неизвестных номеров.
С бывшим мужем Церетилова не живет с 2012 года. Женщина ушла от него из-за постоянных побоев. Летом 2020 года Кировский районный суд Махачкалы постановил, что дети должны проживать с Магомедом. Судья принимал во внимание внешний вид матери, не подходящими оказались розовые волосы, пирсинг и татуировки. В марте 2021 года Верховный суд Дагестана вернул детей Нине.