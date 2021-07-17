В Петербурге пропал сын дагестанки, которую разлучили с ребенком из-за цвета волос. Накануне суд ограничил в родительских правах её мужа

14-летний сын Церетиловой находился вместе с братом женщины, так как мать вынуждена ездить в Махачкалу на заседания суда.



«Только что мы отмечали победу — Магомед Церетилов был ограничен в родительских правах. И сразу после этого он пропал», — отметили в проекте «Марем».

Церетилова рассказала «Новой газете», что, когда она позвонила сыну, он находился на улице в окружении незнакомцев. Позже подросток назвал свои слова шуткой. Он пообещал поговорить с матерью, но затем сказал, что ее плохо слышно, повесил трубку и перестал отвечать на звонки.