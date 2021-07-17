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Сын Децла пошел по стопам отца. 16-летний рэпер выпустил первый клип

Juzeppe Junior записал трек и снял на него клип, упомянув отца

Меркурий Антоний Иоанн Киселев выпустил первый клип на трек Dzen. Сын Децла выступает под псевдонимом Juzeppe Junior.

Фото: скрин ТНТ MUSIC
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По сюжету ролика, Juzeppe-Антоний веселится в продуктовой лавке. В итоге его ловят охранники, но он сохраняет невозмутимость. В тексте также есть отсылка к отцу (и нецензурная лексика):

«Ей … (все равно), что мой батя был Децл.

В наши дни хип-хоп не музыка, а лицо.

Ее батя слушал моего, that's all»

Ролик был опубликован накануне на YouTube-канале ТНТ MUSIC. К 17 июля он набрал чуть больше 40 тысяч просмотров.

Псевдоним Антоний выбрал не случайно. Его отец выступал под псевдонимом juzeppe jostko.

Доказывать родство мальчика с Децлом вдове пришлось через суд. Сомнения были у Пенсионного фонда и отца погибшего музыканта.

Децл умер 3 февраля 2019 года во время гастролей из-за проблем с сердцем.

Фото: скрин ТНТ MUSIC

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Комментарии (2)

michailPotapov
главное против царя не пел чтобы а то пойдет по стопам дальше...
daisychain
Раз уж пишете такое полное имя - так с пишите отчеством: Меркурий Антоний Иоанн Децылович Киселев.
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