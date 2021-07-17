Меркурий Антоний Иоанн Киселев выпустил первый клип на трек Dzen. Сын Децла выступает под псевдонимом Juzeppe Junior.
По сюжету ролика, Juzeppe-Антоний веселится в продуктовой лавке. В итоге его ловят охранники, но он сохраняет невозмутимость. В тексте также есть отсылка к отцу (и нецензурная лексика):
«Ей … (все равно), что мой батя был Децл.
В наши дни хип-хоп не музыка, а лицо.
Ее батя слушал моего, that's all»
Ролик был опубликован накануне на YouTube-канале ТНТ MUSIC. К 17 июля он набрал чуть больше 40 тысяч просмотров.
Псевдоним Антоний выбрал не случайно. Его отец выступал под псевдонимом juzeppe jostko.
Доказывать родство мальчика с Децлом вдове пришлось через суд. Сомнения были у Пенсионного фонда и отца погибшего музыканта.
Децл умер 3 февраля 2019 года во время гастролей из-за проблем с сердцем.