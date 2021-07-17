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FlixBus начинает ездить по России. Первыми воспользоваться услугами лоукостера смогут петербуржцы

Компания FlixBus запускает маршрут Петербург — Великий Новгород

Лоукостер FlixBus выходит на российский рынок. Первый автобусный маршрут запустят из Петербурга в Великий Новгород. Об этом сообщается в социальных сетях перевозчика.

Автобусы начнут курсировать между Великим Новгородом и Петербургом с 23 июля. FlixBus будет работать через новгородского перевозчика «Фабус».

Сейчас на этом маршруте работают несколько частных перевозчиков. Также между городами курсирует поезд «Ласточка».

FlixBus — немецкая транспортная компания, оказывающая пассажирские перевозки более 400 тыс. маршрутов в 36 странах. Перевозчик известен демократичными ценами.

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Комментарии (7)

260569221
Ага… а сколько стоить будет сие удовольствие… никто не говорит
266165850
Кому он нужен в 17:30 из Питера. Если только новгородцам домой возвращаться.
261933551
Это хорошо.. Не скажу, что самые лучшие автобусы, но "деньги пока никто не отменял". Люксэкспресс получше будет, но конкуренция это правильно
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