Полиция Выборгского района приняла заявление от петербуржца Всеволода Хохлова, рассказавшего историю о вооруженной погоне. Водителя под звуки выстрелов преследовал черный БМВ.

Как рассказал Хохлов «Фонтанке» 17 июля, накануне около десяти вечера он ехал домой по трамвайным путям Большого Сампсониевского проспекта. На углу с Сердобольской улицей ему в лоб выскочил кортеж из белого «Порше» и БМВ. Хохлов не отвернул — некуда было. «Порше» отрулил на встречную полосу и попал в ДТП.



Хохлов поехал дальше, БМВ — за ним. Догонялки длились двадцать минут и закончились на Северном проспекте выстрелами незнакомца в водительскую дверь рассказчика. Вмятины остались незначительные, но, по словам Всеволода, хлопки из ствола сопровождали огненные вспышки.