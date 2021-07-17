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Петербуржец рассказал полиции о погоне и стрельбе. Под подозрением — черно-белый кортеж

Полиция Выборгского района приняла заявление от петербуржца Всеволода Хохлова, рассказавшего историю о вооруженной погоне. Водителя под звуки выстрелов преследовал черный БМВ.

Как рассказал Хохлов «Фонтанке» 17 июля, накануне около десяти вечера он ехал домой по трамвайным путям Большого Сампсониевского проспекта. На углу с Сердобольской улицей ему в лоб выскочил кортеж из белого «Порше» и БМВ. Хохлов не отвернул — некуда было. «Порше» отрулил на встречную полосу и попал в ДТП.

Хохлов поехал дальше, БМВ — за ним. Догонялки длились двадцать минут и закончились на Северном проспекте выстрелами незнакомца в водительскую дверь рассказчика. Вмятины остались незначительные, но, по словам Всеволода, хлопки из ствола сопровождали огненные вспышки.

Фото: Всеволод Хохлов
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Выкурить Хохлова из салона водителю БМВ не удалось, он уехал.

Петербуржец подал заявление в УМВД Выборгского района, описав стрелка как мужчину неславянской внешности, возрастом 30–40 лет, коротко стриженого, в бежевой рубашке-поло.

Фото: Всеволод Хохлов
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Ваня Иванов
А чо он его не задавил?
aaignat
Очередные бибизяны-срули
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