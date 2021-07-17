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«Ну, прошли по тротуару». Власти Екатеринбурга не увидели крестный ход в шествии с иконами

Тысячи верующих участвовали в запрещенном крестном ходе в Екатеринбурге

Несмотря на коронавирусные ограничения, тысячи верующих вышли на крестный ход в Екатеринбурге в ночь на 17 июля. Участники перекрывали дороги.

Как пишет Е1, верующие шли по проезжей части, с собой они несли иконы. Мероприятие не согласовали местные власти из-за третьей волны коронавируса.

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Перед началом шествия митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) напомнил о запрете. «И когда служба закончится, каждый из нас отправится туда, куда влечет его сердце — кто-то пройдет домой, кто-то пройдет к близким. Кто-то пройдет на молебен в монастыре на Ганиной Яме — это будет неорганизованно», — цитирует митрополита издание. Он передал верующим просьбу патриарха Кирилла «надевать масочку».

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько в беседе с изданием «Подъём» отметил, что крестный ход в том виде, в котором он проводится традиционно, не состоялся. В шествии участвовали не более двух тысяч человек. «Мероприятие было не согласовано, но, тем не менее, люди прошли по этому пути. Это вопрос к правоохранительным органам, безусловно. Ну, прошли по тротуару. Официально мы не считаем, что у нас проходил крестный ход», — отметил он.

Крестный ход является кульминацией ежегодного фестиваля «Царские дни». Паломники следуют от Храма на Крови до Ганиной Ямы, повторяя маршрут, по которому расстрельная команда вывозила останки императорской семьи от места убийства до захоронения.

По данным сайта «Стопкоронавирус», за последние сутки в Свердловской области выявлено 492 случая коронавируса, всего за пандемию в регионе заразились 100 507 человек.

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Комментарии (10)

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