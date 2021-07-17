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В Литве рассказали об угрозе радиоактивной контрабанды со стороны Белоруссии

Глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что со стороны Белоруссии республике поступают угрозы. Речь о контрабанде радиоактивных веществ и наркотиков.

По словам главы МИД, угрозы идут от президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ландсбергис назвал это гибридной войной. По мнению дипломата, наркотики и радиация могут стать продолжением, ранее из-за белорусской политики в Литву хлынул поток нелегальных мигрантов.

Сам Лукашенко в конце мая отмечал, что Белоруссия была барьером между наркотрафиком и потоком мигрантов в Европу. Из-за политического давления Минск планировал задуматься над дальнейшим их сдерживанием.

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Комментарии (3)

266081655
Не удивлюсь... Этот, у которого мозаичная шизофрения, способен на всё...
ЕнотПотоскун
У прибалтов мозгов не больше, чем у их шпрот.
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