В Литве рассказали об угрозе радиоактивной контрабанды со стороны Белоруссии

Глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что со стороны Белоруссии республике поступают угрозы. Речь о контрабанде радиоактивных веществ и наркотиков.

По словам главы МИД, угрозы идут от президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ландсбергис назвал это гибридной войной. По мнению дипломата, наркотики и радиация могут стать продолжением, ранее из-за белорусской политики в Литву хлынул поток нелегальных мигрантов.

Сам Лукашенко в конце мая отмечал, что Белоруссия была барьером между наркотрафиком и потоком мигрантов в Европу. Из-за политического давления Минск планировал задуматься над дальнейшим их сдерживанием.