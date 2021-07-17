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В Приамурье лоб в лоб столкнулись два поезда. Спасатели не могут добраться к пострадавшим из-за горящих лесов

Два человека погибли и два пострадали после лобового столкновения грузовых поездов в Приамурье. Спасатели вылетели на место аварии на вертолете, но сесть вблизи они не могут.

О смерти членов локомотивной бригады сообщает региональный транспортный Следком. С рельсов сошли почти 100 вагонов. Отмечается, что для пассажирских перевозок эти пути не используются. По ним перевозят уголь.

Поезда столкнулись в 8 утра по Москве 17 июля. Минимум двое погибли, СК сообщал о двух пострадавших, но их может быть больше. На место вылетели спасатели, но из-за задымления им придется сесть в отдалении от места столкновения и дальше вместе с медиками передвигаться на машине.

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