За взятку в Гатчине после отказа директора школы принимать ремонт с плесенью задержали чиновника

Как пишет 17 июля 47news, начальника отдела закупок администрации Георгия Васильева задержали накануне при получении 150 тысяч рублей. Деньги он получил из рук индивидуального предпринимателя Артёма Захарова, который был субподрядчиком на работах в школе в Лукашах. Всего у Захарова было контрактов почти на 6 миллионов рублей, взятка, по версии следствия, была платой за получение этих подрядов.

Интересы ремонтировавшего школы в Ленобласти предпринимателя легли в основу уголовного дела о взятке. Задержан начальник отдела закупок администрации Гатчинского района.

СК обратил внимание на ситуацию после материала 47news про директора школы в Лукашах, который отказался принимать работы. Ремонт, по его словам, был недоделан, имелись проблемы с проводкой, по стенам поползла черная плесень. По словам директора, после высказанных претензий ему начали намекать на увольнение.

В Гатчине Захарова знают как помощника депутата ЗакСа от «Единой России» Сергея Коняева.

