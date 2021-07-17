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За взятку в Гатчине после отказа директора школы принимать ремонт с плесенью задержали чиновника

Интересы ремонтировавшего школы в Ленобласти предпринимателя легли в основу уголовного дела о взятке. Задержан начальник отдела закупок администрации Гатчинского района.

Как пишет 17 июля 47news, начальника отдела закупок администрации Георгия Васильева задержали накануне при получении 150 тысяч рублей. Деньги он получил из рук индивидуального предпринимателя Артёма Захарова, который был субподрядчиком на работах в школе в Лукашах. Всего у Захарова было контрактов почти на 6 миллионов рублей, взятка, по версии следствия, была платой за получение этих подрядов.

СК обратил внимание на ситуацию после материала 47news про директора школы в Лукашах, который отказался принимать работы. Ремонт, по его словам, был недоделан, имелись проблемы с проводкой, по стенам поползла черная плесень. По словам директора, после высказанных претензий ему начали намекать на увольнение.

В Гатчине Захарова знают как помощника депутата ЗакСа от «Единой России» Сергея Коняева.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

265856848
и так в каждой школе где был ремонт....
Мужской Взгляд
В Гатчине ничего не делается без Коняева, это факт, он давно там пустил корни, ещё с 90-х
Ref
В Калининском районе, в прошлом году посадили 2-х замов главы района и координатора по работе с ГБДоУ Светушкову. Суммы там были приличные. И так итог- все детские сады , в этом году, лишили ежемесячного технического обслуживания оборудования прачечных и холодильников мед кабинетов. При том что в паспортах промышленных стиральных, сушильных и гладильных машин указано обязательное проведение ТО, а в холодильниках хранится вакцина с температурным режимом (+4 +6) градусов...
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