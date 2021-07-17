Молекулу — убийцу коронавирусов нашли ученые. Ее выделили из антител переболевших COVID-19

Иммунную молекулу против прародителя SARS-CoV-2 нашли биохимики Онкологического исследовательского центра в Сиэтле. Антитело обладает суперспособностями блокировать самое мощное оружие коронавирусов.

Ученые составили список из тысяч мутаций в связывающих доменах группы сарбековирусов, к которым относится SARS-CoV-2, и проверили на них эффективность 12 антител, выделенных из переболевших.

Одна из молекул, получившая название S2H97, показала стопроцентную способность прикрепляться к вирусам-мутантам и блокировать проникновение в клетку организма, передает журнал Nature со ссылкой на биохимика Тайлера Старра. Он называет молекулу «суперантителом», которое можно использовать для разработки вакцины от COVID-19.