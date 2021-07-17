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Подработка с огоньком. В знаменитом интим-салоне Петербурга задержали пенсионерку

Пенсионерка с Украины подрабатывала в борделе на Джона Рида

Полиция лишила вахтёрши интим-салон в Невском районе Петербурга. Пенсионерке придётся искать благонадёжную подработку.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июля, тремя днями ранее полицейские задержали 58-летнюю пенсионерку. Приехавшая с Украины женщина в Петербурге официально не зарегистрирована. На жизнь она зарабатывала в качестве администратора в интим-салоне на улице Джона Рида. Утехи желающим предоставляли в съёмной квартире.

Возбуждено уголовное дело по 1 части 241 статьи УК РФ (организация занятия проституцией). Пенсионерка отпущена под обязательство о явке.

Бордель на улице Джона Рида периодически фигурирует в СМИ как место, куда с рейдами приходит полиция. Этот адрес хорошо известен посетителям профильных сайтов, где можно ознакомиться с предложениями и расценками.

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