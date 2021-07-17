Подработка с огоньком. В знаменитом интим-салоне Петербурга задержали пенсионерку

Полиция лишила вахтёрши интим-салон в Невском районе Петербурга. Пенсионерке придётся искать благонадёжную подработку.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июля, тремя днями ранее полицейские задержали 58-летнюю пенсионерку. Приехавшая с Украины женщина в Петербурге официально не зарегистрирована. На жизнь она зарабатывала в качестве администратора в интим-салоне на улице Джона Рида. Утехи желающим предоставляли в съёмной квартире.

Возбуждено уголовное дело по 1 части 241 статьи УК РФ (организация занятия проституцией). Пенсионерка отпущена под обязательство о явке.