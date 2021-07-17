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Боярский идет на поправку после госпитализации с ковидом

Михаил Боярский болеет коронавирусом в легкой форме и вскоре может быть выписан. Актер собирается ревакцинироваться «КовиВаком».

О состоянии Михаила Боярского 17 июля рассказала его супруга Лариса Луппиан. Актер пошел на поправку. Он ждет отрицательного теста на ковид, чтобы поехать домой. Луппиан добавила, что, по ее мнению, Боярский болеет легко благодаря вакцинации. «А так бы не знаю, что было бы», — отметила актриса в разговоре с RT. По ее словам, пара ранее привилась «Спутником», теперь хочет ревакцинироваться «КовиВаком».

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Комментарии (6)

chip1
Где подлость, там схватка, Два слова и перчатка. Пока еще жива Гасконь!
266112960
"Тысяча чертей! Тьфу, тысяча коронавирусов!"
265107892
А чё доверенное лицо не выбрало Спутник? Тем более, что вакцина «КовиВак» на сегодня еще не получила официальное разрешение на применение у лиц старше 60 лет.
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