«Не твое дело»: мама била ребенка — соседи выложили фото в соцсети. Что ей грозит?

Сафрон Голиков/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться







Все мы хоть раз становились свидетелями нелицеприятного поведения незнакомцев в общественном месте и оказывались перед выбором: пойти по своим делам или вмешаться. Особенно, когда дело касается детей, которые не в состоянии защитить себя сами или попросить о защите. Общество всегда делилось в этом вопросе на два лагеря. Так уж у нас принято, не выносить сор из избы, с одной стороны, и проявлять активную гражданскую позицию даже в вопросе не надетой в прохладную погоду шапки, с другой стороны. Внимание редакции привлекла ситуация, которую можно часто наблюдать практически в любой социальной сети. Прохожая увидела женщину, которая бьет 2-летнего ребенка, и сделала фото, разместив в группе района. Пост собрал 233 комментария от слов благодарности до угроз судебным разбирательством его автору. Мы попросили экспертов в области психологии и семейного права объяснить, как действовать.



Эта запись недавно появилась в группе одного из районов города-миллионника в социальной сети. Обычно там пристраивают кошек и ищут жилье на съём, вместе возмущаются плохими дорогами, но в этот раз посыл носил остросоциальный характер. Таких постов в группах районов самых разных городов мы нашли великое множество. Комментаторы делятся на два лагеря: некоторые считают, что автор лезет не в свое дело, и грозятся засудить того, кто выставил фото сорвавшейся родительницы на всеобщее обозрение.

«Соседи, прямо сейчас в парке N женщина (няня или мама) бьет по рукам малыша. Он плачет, она лупит. Малышу года полтора-два, у него зеленая коляска (кажется, Stokke trailz или Beat), женщина со светлыми волосами чуть выше плеч. Вдруг кто-то знает и может рассказать маме или повлиять на маму. Если она позволяет себе это в людном месте, что же происходит дома?»

Мы не прилагаем фото, но оно есть в распоряжении редакции.

Мнения комментаторов (тех самых соседей) по этому вопросу разделились.

— Это не личное дело родителей и няни. Мы биологически рассчитаны на то, что детей выращивает несколько поколений вместе с мамой. Поэтому так часто нервы сдают, мы и не рассчитаны на то, чтоб всё самим. Так что вы выполняете нормальную функцию другой мамы из племени и останавливаете именно то, что должны остановить. Всё правильно, я считаю, — пишет пользователь под ником Татьяна.



— Общественное порицание — очень действенная сила. Достаточно сделать замечание (а не только молча делать фото и видео). Теток и дядек, которых не воспитала мама, приходится воспитывать обществу, — делится своим мнением пользователь с ником Андрей Ф.

— Я в таких случаях говорю: «Я вызываю полицию». Меня, бывает, шлют матом, но детей бить обычно прекращают, — считает Игорь О.

— А можно не лезть не в свое дело. И не обвинять в том, чего вы не знаете, — нашлись и те, кто встал на сторону мамы на фото.

— Как я поняла, что вы прошли мимо и замечание не сделали... То есть бездействовали. В интернете все смелые, конечно, а вот чтобы подойти и остановить насилие? — и те, кто был недоволен действиями автора поста.

— Если это была мама, то она, может, прочтя такой пост, задумается и опомнится? — считает пользователь под ником Анна М.

— Категорическая противница фотодоносов. Но в этом случае считаю эту меру абсолютно оправданной и правомерной! Правда, есть ли уверенность, что это няня? И если это наверняка так, я бы как мама однозначно и безусловно хотела знать о таком! — пишет Алина К.



А как бы вы поступили в такой ситуации? Прошел(ла) бы мимо. Это не мое дело, если ребенку не наносят серьезных увечий. Воспитание бывает разное Сделал(а) бы замечание в мягкой форме, чтобы пристыдить, но не более Сделал(а) бы замечание в грубой форме, пригрозил(а) вызвать полицию Сделал(а) бы фото, видео и выложил(а) в чат района. Пусть горит от стыда Проследил(а) бы за ними до адреса и написал(а) в опеку Вызвал(а) бы полицию и задержал(а) на месте до ее приезда Другой вариант. Расскажу в комментариях

Что делать, если я хочу помочь?

— Если вы стали свидетелем жестокого обращения с ребенком, необходимо обратиться в органы прокуратуры, в отдел по делам несовершеннолетних или в полицию. Мы понимаем, что, как правило, становимся свидетелями таких историй, проходя или проезжая мимо, и у нас нет возможности подождать полицию, также сами родитель и ребенок могут удалиться. Тогда можно снять это происшествие на фото или видео, — объясняет семейный юрист Елена Хайткулова.

Обращаем ваше внимание: проверяющие органы не могут начать работу с конкретной семьей, пока не поступит заявление от третьего лица. Без обращения они ничего сделать не могут.

Эксперт уточняет: съемка людей в общественных местах допустима, в случае если вы снимаете правонарушение. Жестокое обращение с ребенком является правонарушением и влечет за собой наказание, предусмотренное Семейным кодексом, — это ограничение или лишение родительских прав, Административным кодексом — наложение штрафов, Уголовным кодексом — если ребенку нанесены увечья.



— Если мама кричит на ребенка, но жизни ребенка ничего не угрожает, — съемка и распространение материала скорее недопустимы, — объясняет юрист.

Елена Хайткулова уточняет: съемка людей в общественном месте не требует согласия также в том случае, если посторонний человек не является центром кадра.

Например, вы видите: мама на улице бьет ребенка. Основной фокус съемки вы направляете на что-то в общественном пространстве (фонтан, лавочка), и в кадр попадает правонарушение. Такую съемку, по мнению некоторых юристов, можно выкладывать в социальные сети и использовать как доказательство в полиции.

Эксперт уточняет: ваше заявление в полицию станет лишь основанием для проверки конкретной семьи. После прецедента туда будут приглашены органы опеки, они посмотрят, в каком состоянии находится жилое помещение, есть ли продукты питания, побеседуют с соседями, может быть, они свидетельствуют, что ребенка так наказывают регулярно.

Могут ли лишить родительских прав за крик и мат?

— Законом не предусмотрено наказание за громкую грубую речь по отношению к ребенку, но это может также являться поводом для проверки семьи. Помимо этого, в ходе проверки могут установить, что применятся физическое воздействие или имеет место оставление в опасности. Например, родители кричат, уходят и приходят утром, всю ночь дети одни. Или, например, они кричат и грубо разговаривают, и при этом выясняется, что плохо кормят ребенка. При таких обстоятельствах много решений, когда родителей ограничивают в правах, но, повторюсь, одного грубого обращения недостаточно, должно быть что-то еще, — заключает юрист.

