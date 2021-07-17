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В правительстве России хотят пересчитать количество коронавирусной вакцины

Премьер-министр России Михаил Мишустин решил, что пора провести инвентаризацию вакцины. Пересчитывать пузырьки велено Минпромторгу и Минздраву.

О поручении Мишустина 17 июля сообщает РИА Новости. На его выполнение у министров всего четыре дня. Поводом стал повышенный спрос и задержки с доставкой. Цели премьер поставил четкие — актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв.

В Москве и Петербурге горожане «охотятся» за вакциной «КовиВак». Многие считают ее безопаснее «Спутника», но привозят этот препарат маленькими партиями и редко.

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Комментарии (8)

Mikkä Karhunen
вакцину и то умудрились украсть
Skazochny
всё просто, появилось сомнения,что конторы которым листают из бюджета на вакцину маловато заносят...
тов
Сделайте анализ стоков, сколько этих вакцин в канализацию вылили.
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