В правительстве России хотят пересчитать количество коронавирусной вакцины

Премьер-министр России Михаил Мишустин решил, что пора провести инвентаризацию вакцины. Пересчитывать пузырьки велено Минпромторгу и Минздраву.

О поручении Мишустина 17 июля сообщает РИА Новости. На его выполнение у министров всего четыре дня. Поводом стал повышенный спрос и задержки с доставкой. Цели премьер поставил четкие — актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв.

В Москве и Петербурге горожане «охотятся» за вакциной «КовиВак». Многие считают ее безопаснее «Спутника», но привозят этот препарат маленькими партиями и редко.