Прирост заболеваемости за последние три недели в Петербурге составил
В России зарегистрированы
Всего в стране зафиксированы почти шесть миллионов заражений, на Петербург приходится
Количество случаев COVID-19 в Петербурге превысило 500 тысяч
В Петербурге за сутки зарегистрированы
Прирост заболеваемости за последние три недели в Петербурге составил
В России зарегистрированы
Всего в стране зафиксированы почти шесть миллионов заражений, на Петербург приходится
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