FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +28
74.17р87.57р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
25
Печать

Количество случаев COVID-19 в Петербурге превысило 500 тысяч

В Петербурге за сутки зарегистрированы 1 957 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных и переболевших превысило полмиллиона — 501 694.

Прирост заболеваемости за последние три недели в Петербурге составил 34 %, следует из данных на утро 17 июля.

В России зарегистрированы 25 116 новых случаев COVID-19, более десяти процентов приходится на бессимптомных.

Всего в стране зафиксированы почти шесть миллионов заражений, на Петербург приходится 8,5 %.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (25)

Павел Михайлов
Наверное по поводу такой круглой цифры администрация Беглова , возобнавляет с сегодняшнего дня, ночные концерты у мостов Мало того, что музыка будет орать в 1-10 ночи на всю округу, нарушая закон о тишине, так еще и толпы народа собирать Каким местом думают чиновники- вопрос риторический.
iphonedimona
В начале января было за 310 тысяч. За полгода добавилось 200 тысяч? Не верю.
Лизбет
Хотя...может у меня просто иммунитет сильный, гриппом ни когда не болела, ну и иммунку конечно поддерживаю. 2 раза в год по месяцу пью облепиховое масло, с начала ковида раз в месяц всей семьей капаем в нос интерферон альфа по неделе, едим много имбиря и крупы, и обязательно овощные салаты. Все тфу тфу не болели.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний