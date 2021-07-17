В Петербурге COVID-19 забрал 105 жизней. Накануне в коронавирусную летальную статистику попал 101 пациент. В Москве за последние сутки скончалось 102 человека.
Всего с начала пандемии в России умерли от коронавируса
Смертельная статистика в Петербурге держится на высоком уровне. Коронавирус убил ещё 105 пациентов
В Петербурге снова больше 100 человек умерли от коронавируса за сутки
В России за последние сутки от коронавируса умерли 787 человек. Зафиксировано на 12 летальных исходов меньше, чем днём ранее. Об этом 17 июля сообщает «Стопкоронавирус.рф».
В Петербурге COVID-19 забрал 105 жизней. Накануне в коронавирусную летальную статистику попал 101 пациент. В Москве за последние сутки скончалось 102 человека.
Всего с начала пандемии в России умерли от коронавируса
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