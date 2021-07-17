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Смертельная статистика в Петербурге держится на высоком уровне. Коронавирус убил ещё 105 пациентов

В Петербурге снова больше 100 человек умерли от коронавируса за сутки

В России за последние сутки от коронавируса умерли 787 человек. Зафиксировано на 12 летальных исходов меньше, чем днём ранее. Об этом 17 июля сообщает «Стопкоронавирус.рф».

В Петербурге COVID-19 забрал 105 жизней. Накануне в коронавирусную летальную статистику попал 101 пациент. В Москве за последние сутки скончалось 102 человека.

Всего с начала пандемии в России умерли от коронавируса 147 655 человек, 18 123 из них — в Петербурге.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

michailPotapov
было 700 а щас 100 в сутки падение в 7 раз
фонтанка что курите ?))
высокий уровень для 7.5 миллионного города каков на самом деле?
Femida_5e4d02367da01
Почему "коронавирус убил"?! Убивают врачи в больницах, убивают "лечением" по протоколу минздрава и ВОЗ, так же, как и убивали раньше и будут продолжать убивать, пока люди наконец не начнут понимать, ЧТО с ними делают!
gencon
В России любая беда - будь то ДТП, пожары, убийства или Ковид - все множится в несколько раз по-сравнению с развитыми соседями. Бункерный уничтожил все институты власти, чтобы они не мешали зарабатывать его друзьям. Принимая во внимание его мошеничество в виде прямой линии, я предполагаю, что он в ручном режиме будет по телевизору вылечивать от ковида дозвонившихся......
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