Управление федеральных автодорог «Северо-Запад» объявило конкурс на реконструкцию 34-километрового участка «Скандинавии» за 11 миллиардов рублей. Шестиполосную дорогу через три года планируется протянуть от поселка Кирилловское до транспортного обхода города Выборга.
По условиям конкурса, участок 100–134 километры «Скандинавии» получит категорию IВ с разрешенной скоростью 100 километров в час, 5-метровой разделительной полосой и 22-метровой шириной проезжей части, на которой уместятся по три полосы в каждую сторону.
Проектирование 34-километрового участка началось в 2009 году, положительное заключение Главгосэкспертиза дала в 2015-м.
Участок завершат в октябре 2024 года. На покрытие будет действовать четырехлетний гарантийный срок. Не исключено, что 100–134 поставят на ремонт еще до полной реконструкции «Скандинавии». Трассу уже ремонтируют, окончание работ намечено на 2030 год. Стоимость проекта оценивается в 90 миллиардов.