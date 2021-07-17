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Шестиполосную «Скандинавию» за 11 миллиардов дотянут до Выборга к 2024 году

Управление федеральных автодорог «Северо-Запад» объявило конкурс на реконструкцию 34-километрового участка «Скандинавии» за 11 миллиардов рублей. Шестиполосную дорогу через три года планируется протянуть от поселка Кирилловское до транспортного обхода города Выборга.

По условиям конкурса, участок 100–134 километры «Скандинавии» получит категорию IВ с разрешенной скоростью 100 километров в час, 5-метровой разделительной полосой и 22-метровой шириной проезжей части, на которой уместятся по три полосы в каждую сторону.

Фото: spb-projects.ru
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Проектирование 34-километрового участка началось в 2009 году, положительное заключение Главгосэкспертиза дала в 2015-м.

Участок завершат в октябре 2024 года. На покрытие будет действовать четырехлетний гарантийный срок. Не исключено, что 100–134 поставят на ремонт еще до полной реконструкции «Скандинавии». Трассу уже ремонтируют, окончание работ намечено на 2030 год. Стоимость проекта оценивается в 90 миллиардов.

Фото: spb-projects.ru
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

domepic
Опять перенесут сроки. Как перенесли сдачу дороги от города до Нарвы. И не получилось связать Финку с Эстонией хотя бы четырех полосной дорогой(
karbofos
Построят к 2024...

Ага, если еще какой-нибудь мост к полуострову не нарисуется...
abitfrosty
До кого еще не дошла генеральная идея путинской эпохи - "потерпите"?
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