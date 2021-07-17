Управление федеральных автодорог «Северо-Запад» объявило конкурс на реконструкцию 34-километрового участка «Скандинавии» за 11 миллиардов рублей. Шестиполосную дорогу через три года планируется протянуть от поселка Кирилловское до транспортного обхода города Выборга.

По условиям конкурса, участок 100–134 километры «Скандинавии» получит категорию IВ с разрешенной скоростью 100 километров в час, 5-метровой разделительной полосой и 22-метровой шириной проезжей части, на которой уместятся по три полосы в каждую сторону.