Элину спасёт только дорогая операция

«Фонтанка» и и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Элина Усманова, 4 года.
Комбинированный порок развития позвоночника, грудной клетки и лёгких.
Спасёт операция. Не хватает 569 403 руб.
«С первых дней жизни дочка часто кашляла, а в возрасте двух месяцев тяжело заболела отитом. Элина отказывалась от еды, задыхалась. Я повезла ребёнка в Москву, в НМИЦ здоровья детей, где после обследования врачи вынесли неутешительный вердикт: редкий порок развития позвоночника и грудной клетки, высокое стояние купола диафрагмы.
У Элины отсутствуют пять ребер справа, смещены все внутренние органы. Высоко расположен купол диафрагмы, поэтому зажато сердце и лёгкие, деформирован желудок, одна почка находится вне брюшной полости.
В 2017 году в НМИЦ здоровья детей дочке сделали операцию. Врачи планировали опустить купол диафрагмы до уровня нормы, но добиться этого не смогли. Элине становилось всё хуже — она задыхалась. Я обращалась в различные клиники, но нигде не могли нам помочь.
В возрасте шести месяцев у Элины стали усыхать руки, добавился еще один диагноз: синдром «кукольных ручек».
Случайно я нашла в интернете информацию о руководителе центра патологии позвоночника в санкт-петербургском Научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии Александре Юрьевиче Мушкине, который занимается самыми сложными случаями. Он осмотрел Элину и согласился помочь.
В ближайшее время дочке жизненно необходима сложная операция по коррекции позвоночника и грудной клетки с помощью специальных «растущих» конструкций. Без такой операции Элина погибнет. Но на подобные комбинированные операции квот нет. А самим нам не собрать нужную сумму. Прошу, помогите!» Мадина Усманова, Якутия.
Александр Мушкин, руководитель научно-клинического центра патологии позвоночника Научно-исследовательского института фтизиопульмонологии (Санкт-Петербург):
«У Элины сложный комбинированный порок развития позвоночника, грудной клетки и лёгких. Деформация носит грубый прогрессирующий характер, необходимо лечение с комбинацией коррекций позвоночника. Мы постараемся во время одной операции установить конструкции VEPTR на шейный и грудной отдел позвоночника и грудную клетку».
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».