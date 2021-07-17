Элину спасёт только дорогая операция

«С первых дней жизни дочка часто кашляла, а в возрасте двух месяцев тяжело заболела отитом. Элина отказывалась от еды, задыхалась. Я повезла ребёнка в Москву, в НМИЦ здоровья детей, где после обследования врачи вынесли неутешительный вердикт: редкий порок развития позвоночника и грудной клетки, высокое стояние купола диафрагмы.

«Фонтанка» и и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

У Элины отсутствуют пять ребер справа, смещены все внутренние органы. Высоко расположен купол диафрагмы, поэтому зажато сердце и лёгкие, деформирован желудок, одна почка находится вне брюшной полости.



В 2017 году в НМИЦ здоровья детей дочке сделали операцию. Врачи планировали опустить купол диафрагмы до уровня нормы, но добиться этого не смогли. Элине становилось всё хуже — она задыхалась. Я обращалась в различные клиники, но нигде не могли нам помочь.



В возрасте шести месяцев у Элины стали усыхать руки, добавился еще один диагноз: синдром «кукольных ручек».



Случайно я нашла в интернете информацию о руководителе центра патологии позвоночника в санкт-петербургском Научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии Александре Юрьевиче Мушкине, который занимается самыми сложными случаями. Он осмотрел Элину и согласился помочь.



В ближайшее время дочке жизненно необходима сложная операция по коррекции позвоночника и грудной клетки с помощью специальных «растущих» конструкций. Без такой операции Элина погибнет. Но на подобные комбинированные операции квот нет. А самим нам не собрать нужную сумму. Прошу, помогите!» Мадина Усманова, Якутия.

