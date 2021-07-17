Глава Минздрава рассказал, что делать, если после прививки поднялась температура

Если высокая температура после вакцинации держится более 24–36 часов, надо обратиться к врачу. Об этом 16 июля заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».



«В целом переносимость хорошая у всех вакцин. Но каждый человек индивидуален», — добавил министр. По его словам, темпы вакцинации «в пиковые дни» доходят до миллиона человек в сутки.



Ранее сообщалось, что после прививки «Спутником V» могут наблюдаться такие побочные эффекты, как озноб, слабость, ломота в мышцах и суставах. Температура может повышаться также после укола и двумя другими российскими вакцинами: «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной».

