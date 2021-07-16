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ЧП произошло на единственном в России производителе гексогена

В здании цеха разгерметизации на заводе им. Я. М. Свердлова в Дзержинске произошла разгерметизация емкости с ацетоном. Об этом 16 июля рассказали в пресс-службе администрации города.

Там уточнили, что сообщение о ЧП поступило в 17:45. «В 19:14 16 июля завершена ликвидация последствий происшествия. Из здания эвакуированы 7 человек, погибших нет, пострадали 3 человека», — добавили в пресс-службе.

Завод имени Якова Свердлова основан в 1916 году. Как отмечает РБК, является единственным на данный момент в России производителем октогена и гексогена. С 2008 года занимается совместно с ОБСЕ утилизацией жидкого ракетного топлива.

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Комментарии (6)

Dmitry_Vasiliev
"В здании цеха разгерметизации .... произошла разгерметизация". Хм... любопытно, а ЧТО ещё ожидали в этом здании, если цех называется "цех разгерметизации" ?! :-)
ЯКраснорецц
Повторяюсь это был сахар и учения.
Zheleznyak
В СССР любого пионера - комсомольца учили делать СВУ и кидать деревянную гранату в цель. А тот кто не не умел разобрать - собрать с завязанными глазами на НВП, за человека не считался.
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