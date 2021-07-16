ЧП произошло на единственном в России производителе гексогена

В здании цеха разгерметизации на заводе им. Я. М. Свердлова в Дзержинске произошла разгерметизация емкости с ацетоном. Об этом 16 июля рассказали в пресс-службе администрации города.



Там уточнили, что сообщение о ЧП поступило в 17:45. «В 19:14 16 июля завершена ликвидация последствий происшествия. Из здания эвакуированы 7 человек, погибших нет, пострадали 3 человека», — добавили в пресс-службе.



Завод имени Якова Свердлова основан в 1916 году. Как отмечает РБК, является единственным на данный момент в России производителем октогена и гексогена. С 2008 года занимается совместно с ОБСЕ утилизацией жидкого ракетного топлива.

