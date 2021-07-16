Место Ваничкина займет начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Андрей Храпов.



Михаил Ваничкин родился в Москве в 1956 году. В органы внутренних дел пришел в 1976 году. Начинал службу в управлении уголовного розыска Волгоградского райисполкома, продолжил в уголовном розыске Москвы. После этого Ваничкин был старшим оперуполномоченным ГУБОП МВД России, начальником отдела уголовного розыска, замначальника ГУБОП МВД и начальником 1-го оперативно-разыскного бюро, которое курирует Северный Кавказ, в том числе Чечню. С февраля 2000 года по июль 2001 года возглавлял ГУБОП, затем был назначен начальником НЦБ Интерпола. С 9 июля 2002 года — начальник ГУВД Петербурга и области. В 2006 году перешел на должность помощника главы МВД, в 2012-м стал замминистра внутренних дел. «Фонтанка» писала о своеобразной «эпохе» в петербургском ГУВД, связанной с Ваничкиным, а также его преемниками Владиславом Пиотровским и Сергеем Умновым.

