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Экс-глава ГУВД Петербурга Ваничкин покидает пост замглавы МВД

Владимир Путин освободил экс-главу ГУВД Петербурга Михаила Ваничкина от должности замглавы МВД. Соответствующий указ президента опубликован 16 июля.

Пиотровский, Умнов и Ваничкин
Пиотровский, Умнов и ВаничкинФото: из личного архива Евгения Вышенкова
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Место Ваничкина займет начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Андрей Храпов.

Михаил Ваничкин родился в Москве в 1956 году. В органы внутренних дел пришел в 1976 году. Начинал службу в управлении уголовного розыска Волгоградского райисполкома, продолжил в уголовном розыске Москвы. После этого Ваничкин был старшим оперуполномоченным ГУБОП МВД России, начальником отдела уголовного розыска, замначальника ГУБОП МВД и начальником 1-го оперативно-разыскного бюро, которое курирует Северный Кавказ, в том числе Чечню. С февраля 2000 года по июль 2001 года возглавлял ГУБОП, затем был назначен начальником НЦБ Интерпола. С 9 июля 2002 года — начальник ГУВД Петербурга и области. В 2006 году перешел на должность помощника главы МВД, в 2012-м стал замминистра внутренних дел. «Фонтанка» писала о своеобразной «эпохе» в петербургском ГУВД, связанной с Ваничкиным, а также его преемниками Владиславом Пиотровским и Сергеем Умновым.

Пиотровский, Умнов и Ваничкин
Пиотровский, Умнов и ВаничкинФото: из личного архива Евгения Вышенкова

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