Экс-директор «Невы» ответит перед судом за обманутые ожидания туристов. В деле тысячи потерпевших и ущерб на 380 млн

Завершено расследование дела в отношении экс-гендиректора петербургской турфирмы «Нева», которую шесть лет назад признали банкротом. За это время следствие снизило размер похищенного и насчитало 5 347 обманутых.
Как сообщает городская прокуратура 16 июля, обвинительное заключение в отношении Максима Пирогова утверждено, после того, как он получит копию, материалы будут направлены в Смольнинский райсуд.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере Следственный комитет возбудил в августе 2014 года. К этому времени петербургская «Нева», одна из старейших отечественных компаний в сфере турбизнеса, заявила о приостановке своей деятельности. Ущерб, причинённый клиентам, тогда оценивали в 450 млн рублей. Максима Пирогова задержали в ноябре того же года.
К концу расследования его снизили до 380 млн. По версии следствия, фирма обросла долгами в размере более 795 млн рублей, и, несмотря на это, продолжала продавать путёвки, но не отпуска.
В СК полагают, что с августа 2013 по июль 2014 года обвиняемый получил от клиентов более 380 миллионов, которыми распорядился по своему усмотрению, оставив тысячи человек без путешествий за рубеж. По данным «Фонтанки», вину Пирогов не признаёт.