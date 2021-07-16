Экс-директор «Невы» ответит перед судом за обманутые ожидания туристов. В деле тысячи потерпевших и ущерб на 380 млн

Завершено расследование дела в отношении экс-гендиректора петербургской турфирмы «Нева», которую шесть лет назад признали банкротом. За это время следствие снизило размер похищенного и насчитало 5 347 обманутых.



Как сообщает городская прокуратура 16 июля, обвинительное заключение в отношении Максима Пирогова утверждено, после того, как он получит копию, материалы будут направлены в Смольнинский райсуд.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере Следственный комитет возбудил в августе 2014 года. К этому времени петербургская «Нева», одна из старейших отечественных компаний в сфере турбизнеса, заявила о приостановке своей деятельности. Ущерб, причинённый клиентам, тогда оценивали в 450 млн рублей. Максима Пирогова задержали в ноябре того же года.