Путин поручил кабмину отчитаться о программе медицинской реабилитации в России

Президент России поручил обеспечить разработку и реализацию программы развития в стране медицинской реабилитации на 2021–2026 годы. Соответствующая информация 16 июля появилась на сайте Кремля.

Кабмин должен отчитаться о проделанной работе через месяц, 15 августа. Для программы предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета. Всего из казны на эти цели выделят 100 млрд рублей, 60% которых — с 2021-го по 2024-й.

Как сообщалось ранее, среди других поручений Владимира Путина правительству — обеспечить введение запрета на вывоз кругляка.