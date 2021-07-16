Путин поручил правительству запретить экспорт кругляка из России с 1 января 2022 года

Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину подготовить всё для того, чтобы с 1 января 2022 года обеспечить вступление в силу запрета на вывоз из России леса-кругляка. Об этом говорится в списке поручений, опубликованных 16 июля на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить введение с учетом ранее данных поручений с 1 января 2022 года запрета на вывоз из Российской Федерации необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород, контроль за его соблюдением, предусмотрев в том числе оснащение таможенных постов современными системами контроля, и при необходимости внесение соответствующих изменений в акты, составляющие право Евразийского экономического союза, и лесное законодательство Российской Федерации», — приводит администрация президента текст документа.