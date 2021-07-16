Путин поручил правительству запретить экспорт кругляка из России с 1 января 2022 года

Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину подготовить всё для того, чтобы с 1 января 2022 года обеспечить вступление в силу запрета на вывоз из России леса-кругляка. Об этом говорится в списке поручений, опубликованных 16 июля на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации обеспечить введение с учетом ранее данных поручений с 1 января 2022 года запрета на вывоз из Российской Федерации необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород, контроль за его соблюдением, предусмотрев в том числе оснащение таможенных постов современными системами контроля, и при необходимости внесение соответствующих изменений в акты, составляющие право Евразийского экономического союза, и лесное законодательство Российской Федерации», — приводит администрация президента текст документа.
Отчитаться о проделанной работе правительство должно будет отчитаться до 1 декабря 2021 года.
Ранее Путин призвал заняться декриминализацией лесопромышленной отрасли, отметив «сугубо архаичные» и «потребительские» подходы к вырубке леса, которые до сих пор существуют в России. Для этого он предложил не только запрет на вывоз, но и учет древесины и сделки с ней в единой системе.
По данным Минпромторга России, за 10 лет объем экспорта кругляка из РФ уменьшился с 49 млн до 16 млн кубов, то есть в три раза, на экспорт полностью необработанной древесины приходится 7%.