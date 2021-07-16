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В Петербурге полностью привили почти 800 тысяч человек. Москва прислала ещё немного «Спутника V»

Вакцинация от коронавируса в Петербурге почти достигла нового рубежа — 800 тысяч полностью вакцинированных жителей. План минимум — 2,6 млн через три месяца.

«С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 1 152 176 человек, из них — 799 252 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 19 076 человек, вторично — 10 233», — сообщили в Смольном вечером 16 июля.

Запасов вакцины в городе еще на 124 тысячи человек. Пришло пополнение из столицы — очередная партия вакцины «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) на 19 800 комплектов доз, по 2 штуки в 1 ампуле (1 мл).

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Комментарии (2)

265984735
Адекватные и разумные люди. Непривившимся – позор.
michailPotapov
Мясокомбинат им. тов. Соломона
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