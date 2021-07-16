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Система «Платон» поднимает тарифы

Росавтодор предупредил о готовящемся повышении тарифов для грузовиков тяжелее 12 тонн по федеральным трассам с февраля следующего года.

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2022 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе «Платон» прогнозируется на уровне 2,44 рубля за километр пробега. Текущий размер платы — 2,34 рубля за километр пробега», — говорится в сообщении Росавтодора 16 июля.

Фактический размер оплаты опубликуют 10–20 января 2022 года после того, как Росстат обнародует индекс потребительских цен за 2021 год.

Два года назад тариф на 2022-й планировали увеличить только до 2,35 рубля.

«Платон» — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, была запущена в эксплуатацию в ноябре 2015 года.

На сегодняшний день свыше 658 тыс. грузоперевозчиков зарегистрировали в ней более 1 млн 512 тыс. транспортных средств, четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.

За время работы системы «Платон» в Федеральный дорожный фонд поступило более 152 млрд рублей, включая штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей.

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Комментарии (2)

Alex000
А потом - ой, а чё ценнички-то снова на всё растут при неизменных курсах?
efela
Роттенбергу обои не на что поклеить в геленджикском отеле?
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