Система «Платон» поднимает тарифы

Росавтодор предупредил о готовящемся повышении тарифов для грузовиков тяжелее 12 тонн по федеральным трассам с февраля следующего года.

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2022 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе «Платон» прогнозируется на уровне 2,44 рубля за километр пробега. Текущий размер платы — 2,34 рубля за километр пробега», — говорится в сообщении Росавтодора 16 июля.

Фактический размер оплаты опубликуют 10–20 января 2022 года после того, как Росстат обнародует индекс потребительских цен за 2021 год.