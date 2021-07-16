FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +26
74.22р87.83р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
0
Печать

Экс-защитник «Зенита» Гарай закончил карьеру в 34 года из-за тяжёлой болезни суставов

Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Эсекиэль Гарай объявил о завершении карьеры. Как написал сам 34-летний спортсмен в Twitter, это связано с заболеванием суставов.

«Сегодня я заканчиваю профессиональную карьеру. Должен признать, я бы хотел, чтобы это произошло позднее, но это невозможно. Последние три года я тихо боролся и пытался найти решение внезапно обнаружившейся проблемы: коксартроз. Это доставляло мне боль, из-за которой я иногда не мог ходить», — написал Гарай.

Коксартроз — наиболее частая и тяжёлая форма остеоартроза тазобедренных суставов, которая обычно приводит к прогрессирующему нарушению функции сустава вплоть до полной её потери.

Эсекиэль Гарай играл за «Зенит» с 2014 по 2016 год, в составе которого выиграл чемпионат России. Последним клубом аргентинца была испанская «Валенсия», контракт с которой истёк 1 июля 2020 года.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний