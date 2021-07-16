Экс-защитник «Зенита» Гарай закончил карьеру в 34 года из-за тяжёлой болезни суставов

«Сегодня я заканчиваю профессиональную карьеру. Должен признать, я бы хотел, чтобы это произошло позднее, но это невозможно. Последние три года я тихо боролся и пытался найти решение внезапно обнаружившейся проблемы: коксартроз. Это доставляло мне боль, из-за которой я иногда не мог ходить», — написал Гарай.



Коксартроз — наиболее частая и тяжёлая форма остеоартроза тазобедренных суставов, которая обычно приводит к прогрессирующему нарушению функции сустава вплоть до полной её потери.



Эсекиэль Гарай играл за «Зенит» с 2014 по 2016 год, в составе которого выиграл чемпионат России. Последним клубом аргентинца была испанская «Валенсия», контракт с которой истёк 1 июля 2020 года.

