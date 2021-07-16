Смертельное ДТП с мотоциклом произошло днем 16 июля в Волховском районе Ленобласти. Со слов очевидцев, к аварии могли привести колея и вода.
Как сообщают в группе «Мотосолидарность официальная страница», около 13:45 у дома 60 по проспекту Державина в Волхове мужчина на мотоцикле Honda VFR не справился с управлением, вылетел на «встречку» и столкнулся с ехавшим там автомобилем SEAT. По словам очевидцев, байкер поймал аквапланирование в колее, упал и вылетел на встречную полосу.
В результате ДТП мотоциклист погиб на месте. На фото с места ДТП видно легковой автомобиль с разбитой передней частью и накрытое тело у края дороги.