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Мотоциклист разбился о встречную машину в Волхове. Из полосы его могло выкинуть аквапланирование

Мотоциклист погиб, улетев во встречную машину в Волхове

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Смертельное ДТП с мотоциклом произошло днем 16 июля в Волховском районе Ленобласти. Со слов очевидцев, к аварии могли привести колея и вода.

Как сообщают в группе «Мотосолидарность официальная страница», около 13:45 у дома 60 по проспекту Державина в Волхове мужчина на мотоцикле Honda VFR не справился с управлением, вылетел на «встречку» и столкнулся с ехавшим там автомобилем SEAT. По словам очевидцев, байкер поймал аквапланирование в колее, упал и вылетел на встречную полосу.

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В результате ДТП мотоциклист погиб на месте. На фото с места ДТП видно легковой автомобиль с разбитой передней частью и накрытое тело у края дороги.

Фото: «Мотосолидарность официальная страница»
Фото: «Мотосолидарность официальная страница»

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