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Дзюба не выбрал Семака в голосовании на звание лучшего тренера сезона

Наставник «Зенита» многим пришелся не по душе, но это не помешало ему занять первое место.

Как сообщает Sport24, исполком Российского футбольного союза назвал Сергея Семака лучшим тренером сезона-2020/21 в РПЛ на основе голосования среди игроков.

Далеко не все футболисты поставили его на первое место. Самое удивительное, что форвард «Зенита» Артем Дзюба назвал лучшим тренером Леонида Слуцкого из «Рубина». Семак, по его мнению, лишь на втором месте.

Также Семака не выбрали Игорь Акинфеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак») и Ведран Чорлука («Локомотив»).

Под руководством Сергея Семака «Зенит» трижды подряд становился чемпионом России.

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