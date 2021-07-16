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Перевернувшийся на Большевиков автомобиль на колеса ставили всем миром. Процесс снимали из окон

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15438947" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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После ДТП в Невском районе Петербурга днем 16 июля на выручку одному из участников бросилась толпа прохожих. Общими усилиями автомобиль удалось поставить на колеса.

Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла на пересечении проспекта Большевиков и улицы Антонова-Овсеенко. Судя по кадрам, снятым одним из местных жителей, легковой автомобиль, столкнувшись с грузовиком, опрокинулся на крышу на пешеходном переходе. Оказавшиеся рядом люди дружными усилиями перевернули его обратно и поставили на колеса.

Автор: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

О пострадавших не сообщается.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15438947" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

Alex000
Молодцы.
Усложнили задачу по экспертизе, если таковая будет назначена.
Плюс добавили автомобилю повреждений.
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