После ДТП в Невском районе Петербурга днем 16 июля на выручку одному из участников бросилась толпа прохожих. Общими усилиями автомобиль удалось поставить на колеса.
Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла на пересечении проспекта Большевиков и улицы Антонова-Овсеенко. Судя по кадрам, снятым одним из местных жителей, легковой автомобиль, столкнувшись с грузовиком, опрокинулся на крышу на пешеходном переходе. Оказавшиеся рядом люди дружными усилиями перевернули его обратно и поставили на колеса.
Автор: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
О пострадавших не сообщается.