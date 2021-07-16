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В Петербурге поспорят об эйджизме

Эйджизм — дискриминация по возрасту. По данным ООН, каждый второй человек на планете не чужд эйджистских взглядов. Почему это «себе дороже» (буквально: обходится обществу в миллиарды долларов в год), узнаем 21 июля в лектории Новой Голландии. Бесплатно, 18+

Фото: ArtTower, pixabay.com
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Еще совсем недавно, в 2019-м, в возрастной категории 65+ был только каждый одиннадцатый житель планеты, а к 2050 году будет каждый шестой. И это в среднем: например, в Европе и США — каждый четвертый. Так уж получается: чем благополучнее общество, тем оно «старее». Рожают меньше, но, главное, живут дольше.

В России явная тенденция старения населения прослеживается уже 11 лет. При этом, с одной стороны, пенсионный возраст увеличивают, с другой — у людей «в возрасте» меньше возможностей на работе, меньше доступа к специализированной подготовке и образованию, с вариантами досуга негусто. «Да и в целом человека словно отрезают от активной жизни общества», — рассуждают организаторы будущей дискуссии. В ней участвуют социолог Элла Панеях — публицист, лауреат премии «Либмиссия» 2020 года, Татьяна Дроздова — соосновательница Young Old Lab, фестиваля «Young Old: новые старшие», создательница сервиса знакомств 50+ Older, модерировать будет Анна Арзамасова, руководитель проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь». Узнаем не только о том, как все плохо, но и о том, что есть хорошего: например, об успешных проектах для пожилых людей.

Встречаемся 21 июля в Новой Голландии, записаться на очную встречу можно на сайте. Будет прямая трансляция в Youtube.

Александра Шеромова

Фото: ArtTower, pixabay.com

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