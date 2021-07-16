Основатель Tesla Илон Маск допустил, что внешний вид анонсированного ещё в 2019 году Cybertruck может отпугнуть потенциальных покупателей, но ему всё равно. Так бизнесмен и инноватор отреагировал на критику нового детища Tesla — Cybertruck, которому прочат судьбу первого провала в истории компании.

«Откровенно говоря, всегда остается вероятность, что Cybertruck провалится, потому что он так не похож ни на что другое, — написал Маск в Twitter. — Мне плевать. Мне он очень нравится, даже если другим — нет».

Вид у машины действительно необычный. По словам самого Маска, она выглядит так, как будто её создали пришельцы из будущего, а не как все остальные авто, похожие на копии друг друга.

Автор блога The truth about cars сравнил пикап Tesla с «ожившей одноразовой игрушкой Hot Wheels» и сказал, что Cybertruck из-за внешнего вида уступит конкурентам, которые тоже планируют выпустить свои электропикапы, которые будут выглядеть более традиционно.