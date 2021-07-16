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«Зато он выглядит как созданный пришельцами из будущего». Илон Маск не боится провала электропикапа из-за дизайна

Илону Маску плевать на риск низких продаж самого футуристичного электропикапа

Основатель Tesla Илон Маск допустил, что внешний вид анонсированного ещё в 2019 году Cybertruck может отпугнуть потенциальных покупателей, но ему всё равно. Так бизнесмен и инноватор отреагировал на критику нового детища Tesla — Cybertruck, которому прочат судьбу первого провала в истории компании.

«Откровенно говоря, всегда остается вероятность, что Cybertruck провалится, потому что он так не похож ни на что другое, — написал Маск в Twitter. — Мне плевать. Мне он очень нравится, даже если другим — нет».

Вид у машины действительно необычный. По словам самого Маска, она выглядит так, как будто её создали пришельцы из будущего, а не как все остальные авто, похожие на копии друг друга.

Автор блога The truth about cars сравнил пикап Tesla с «ожившей одноразовой игрушкой Hot Wheels» и сказал, что Cybertruck из-за внешнего вида уступит конкурентам, которые тоже планируют выпустить свои электропикапы, которые будут выглядеть более традиционно.

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Комментарии (9)

Oleg_I
Что интересно, базовая версия Кибертрака стоит всего 40 000 долларов - сопоставимо с базовой версией нового Mitsubishi L200 под названием Triton (около 38 000). То есть "переплата за аккумуляторы" практически отсутствует. При этом базовый Кибертрак разгоняется до сотни за 6.5 секунд - динамика не хуже спортивных седанов, а Митсубиси в два раза дольше. Запас хода базовой версии - 400 км. Опять же, очень неплохо. Если бы в России сохранили беспошлинный ввоз электромобилей, то Кибертрак можно было бы купить всего за 3 миллиона рублей - это плюс/минус цена обычного дизельного пикапчика типа L200 или Toyota Hilux.
Oleg_I
Суть в том, что этот пикап сделан из очень толстой холоднокатанной 3-мм стали . Он практически пуленепробиваемый. Сталь настолько толстая, что штамповка невозможна, вместо штамповки применяют изгибание по небольшому количеству граней. А такая толщина необходима, так как у пикапа Теслы отсутствует рама, у него в отличие от всех остальных пикапов несущий кузов. Для размещения батарей и сохранения внедорожных качеств от рамы пришлось отказаться. Поэтому пикап Теслы выглядит так не потому, что дизайнеры обсмотрелись фантастических фильмов, все очень рационально и вытекает одно из другого.
yar_5e4cc335310b6
Мало тут кто из нас понимает, "зайдет" ли этот пикап американским "крестьянам".
Они, как понимаю, основные потребители этого класса автомобилей в США.
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