Основатель Tesla Илон Маск допустил, что внешний вид анонсированного ещё в 2019 году Cybertruck может отпугнуть потенциальных покупателей, но ему всё равно. Так бизнесмен и инноватор отреагировал на критику нового детища Tesla — Cybertruck, которому прочат судьбу первого провала в истории компании.
It’s just an opinion and it is most definitely wrong. Cybertruck will be a game changer and a huge hit. You can bookmark this tweet if you’d like, I feel perfectly confident @elonmusk https://t.co/yvpsFpKiFx— ⚡️Tesla Owners Online (@Model3Owners) July 15, 2021
«Откровенно говоря, всегда остается вероятность, что Cybertruck провалится, потому что он так не похож ни на что другое, — написал Маск в Twitter. — Мне плевать. Мне он очень нравится, даже если другим — нет».
Вид у машины действительно необычный. По словам самого Маска, она выглядит так, как будто её создали пришельцы из будущего, а не как все остальные авто, похожие на копии друг друга.
Автор блога The truth about cars сравнил пикап Tesla с «ожившей одноразовой игрушкой Hot Wheels» и сказал, что Cybertruck из-за внешнего вида уступит конкурентам, которые тоже планируют выпустить свои электропикапы, которые будут выглядеть более традиционно.