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Самый «ныряющий» футболист в России играл в «Зените». Его имя назвал судья Карасев

По словам арбитра, этот игрок искал контакта даже там, где его не было, и постоянно пытался привлечь внимание судей.

Футбольный рефери Сергей Карасев в интервью сайту «Чемпионат.com», опубликованном 16 июля, назвал самого «ныряющего» игрока, с которым ему приходилось работать.

«Халк постоянно падал. Когда он приехал в наш чемпионат, то первое время падал без контакта либо искал контакт на пустом месте. Он всегда жестикулировал и привлекал к себе взгляды арбитра, но мы не обращали на это внимание. Где-то через сезон это прошло, и Халк адаптировался», — рассказал судья.

Сергей Карасев — один из ведущих футбольных судей России. На чемпионате Европы по футболу-2020 принял участие в шести матчах турнира.

Халк выступал за «Зенит» с 2012-го по 2016 год, стал с сине-бело-голубыми чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Провел 148 матчей за петербуржцев, забил 76 мячей, сделал 60 голевых передач. Из «Зенита» Халк перешел в «Шанхай СИПГ» за 55 миллионов евро — рекордный исходящий трансфер для российского чемпионата.

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