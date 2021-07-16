Самый «ныряющий» футболист в России играл в «Зените». Его имя назвал судья Карасев

Футбольный рефери Сергей Карасев в интервью сайту «Чемпионат.com», опубликованном 16 июля, назвал самого «ныряющего» игрока, с которым ему приходилось работать.

«Халк постоянно падал. Когда он приехал в наш чемпионат, то первое время падал без контакта либо искал контакт на пустом месте. Он всегда жестикулировал и привлекал к себе взгляды арбитра, но мы не обращали на это внимание. Где-то через сезон это прошло, и Халк адаптировался», — рассказал судья.



Сергей Карасев — один из ведущих футбольных судей России. На чемпионате Европы по футболу-2020 принял участие в шести матчах турнира.

