Семейная драма в Саду Чернышевского. Жена подняла руку на мужа, а в руке был нож

Полиция и Следственный комитет работают сейчас в саду в районе проспекта Бакунина в Центральном районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, около полудня очевидцы вызвали в сад скорую и правоохранителей после того, как стали свидетелями итальянской ссоры между семейной парой. Пара оплеух привела к тому, что женщина схватилась за нож. Пока на место летели сотрудники 03, дама пыталась оказать раненому первую помощь.



Сейчас врачи пытаются оказать медицинскую помощь мужчине. И он, и его супруга, по предварительным данным, нетрезвы.