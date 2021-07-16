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Семейная драма в Саду Чернышевского. Жена подняла руку на мужа, а в руке был нож

В Саду Чернышевского в Петербурге женщина в ходе ссоры ранила ножом мужа

Полиция и Следственный комитет работают сейчас в саду в районе проспекта Бакунина в Центральном районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, около полудня очевидцы вызвали в сад скорую и правоохранителей после того, как стали свидетелями итальянской ссоры между семейной парой. Пара оплеух привела к тому, что женщина схватилась за нож. Пока на место летели сотрудники 03, дама пыталась оказать раненому первую помощь.

Сейчас врачи пытаются оказать медицинскую помощь мужчине. И он, и его супруга, по предварительным данным, нетрезвы.

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Комментарии (7)

Шихаэль Мумахер
уже у баб ножи за голенищем
alexadmin
Это не те же, что с балкона летали?
А13579
Горячая испанская кровь и стилет в сумочке, не иначе.
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