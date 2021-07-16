Следствие Невского УМВД завершило расследование уголовного дела в отношении четырех участников преступной группы, которая под видом жизненно необходимых лекарств продавала ветеранам БАДы. То, что не отнимали обманом, просто крали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 16 июля, возглавляла группу, по версии следствия, 47-летняя, ранее попадавшая в поле зрения уголовного розыска за мошенничество женщина. В сообщники она привлекла 29-летнюю дочь, её 33-летнего сожителя и 42-летнюю знакомую.



С апреля по июнь 2020 года они, как сообщает пресс-служба, звонили пенсионерам под видом сотрудников различных медорганизаций и убеждали, что могут предложить им чудодейственные таблетки, которые и от сердца, и от давления, и от всех болячек сразу.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

После получения от жертвы согласия они приезжали в квартиру, где по завышенной в разы стоимости реализовывали БАДы.

«В некоторых случаях, видя, что у пожилого человека оставались после покупки им БАДов наличные денежные средства, злоумышленники под любым предлогом отсылали из помещения потерпевших. После этого обвиняемые похищали всю оставшуюся наличность и скрывались. Тем самым злоумышленники подчас оставляли пожилых граждан без средств к существованию», — сообщает главк.

Таким образом, за пару месяцев они обманули 14 ветеранов ВОВ в возрасте от 81 до 96 лет на сумму более чем 2,5 млн рублей.

По данным фактам возбуждены 14 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и 3 уголовных дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

