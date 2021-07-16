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Трассу «Скандинавия» под Петербургом перекроют для монтажа балок надземного перехода

Дорожники на 15 минут полностью перекроют движение по трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти в ночь с 17 на 18 июля.

Как сообщает 16 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 2:00 до 2:15 будет полностью перекрыто движение на 94-м километре федеральной дороги А-181 «Скандинавия» на территории Рощинского городского поселения. Там будут монтировать балки пролетного строения надземного пешеходного перехода.

Работы выполнит АО «ВАД». Ведутся они в рамках реконструкции участка трассы с 65-го по 100-й километр. Водителей просят учитывать ограничения и быть внимательными и осторожными при проезде этого участка.

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