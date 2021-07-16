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В Колпино на семилетнюю напал мужчина с недетскими приставаниями. Полиция нашла его шатающимся в поисках новых жертв

В Колпино полиция задержала мужчину за приставания к семилетней

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней после жалобы жителя Колпино о том, что к его дочери приставал педофил.

Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, накануне около четырех дня в Копинское ОМВД пришел 25-летний местный житель. Он сообщил, что еще 12 июля у дома 99 по Пролетарской улице к его 7-летней дочери пристал мужчина. Он якобы трогал ребенка за половые органы и рвался показывать свои.

В день заявления около половины седьмого утра у дома 79 по указанной улице сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 70-летний неработающий житель Колпино.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Комментарии (8)

Nafanka
Что делала одна 7-ми летняя девочка, и что делал папаня в то время, как дочку "щупали и показывали всякое"?! ПЫво пил 12.06?! Праздник отмечал? А как узнал, что "щупали и показывали"? Доча сказала?!
Vahmistroff
Ни у кого не вызывает подозрения быстрота, с которой находится подозреваемый по подобным заявлениям, даже спустя довольно продолжительное время после предполагаемого преступления? Мне это кажется более, чем подозрительным, учитывая лозунг работы "органов": "вот когда убьют, тогда и приходите!"
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