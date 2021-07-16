В Колпино на семилетнюю напал мужчина с недетскими приставаниями. Полиция нашла его шатающимся в поисках новых жертв

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней после жалобы жителя Колпино о том, что к его дочери приставал педофил.



Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, накануне около четырех дня в Копинское ОМВД пришел 25-летний местный житель. Он сообщил, что еще 12 июля у дома 99 по Пролетарской улице к его 7-летней дочери пристал мужчина. Он якобы трогал ребенка за половые органы и рвался показывать свои.



В день заявления около половины седьмого утра у дома 79 по указанной улице сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 70-летний неработающий житель Колпино.

