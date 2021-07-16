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Суточная заболеваемость коронавирусом продолжает расти в России. В Петербурге — небольшое снижение

В России зарегистрировали 25 704 новых случая коронавируса. Накануне их было 25 293. Об этом сообщает 16 июля оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки новые случаи коронавируса обнаружили во всех регионах страны. Больше всего новых заболевших насчитали в Москве (5 382).

В Петербурге за день зафиксировали 1 948 новых инфицированных. Вчера их было 1 954. Петербургский оперативный штаб сообщил о 39 773 проверенных на COVID-19 за 24 часа. Общее число заболевших в городе выросло до 499 737.

С начала пандемии в России зафиксировали 5 907 999 инфицированных COVID-19. В мире количество заболевших коронавирусом почти поднялось до 189 миллионов.

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