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Единственный шанс на спасение — лучевая терапия. Помогите Полине победить болезнь.

У 10-летней Полины обнаружили злокачественную опухоль ствола головного мозга. При этом операцию делать нельзя. Единственное, что может спасти девочку, — лучевая терапия, которую необходимо провести срочно. Но для Полины лечение платное. Между тем счёт идёт на часы.

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Саввина Полина, 10 лет.

Злокачественная опухоль ствола головного мозга (левосторонняя лабиринтопатия).

Требуется лучевая терапия.

Стоимость лечения — 987 000 рублей.

Некоторое время назад у Полины внезапно начались сильные головные боли и обмороки, ей стало трудно глотать, нарушилась координация. После обследование петербургские медики вынесли неутешительный вердикт: злокачественная опухоль ствола головного мозга. При этом операция не показана. Единственный шанс на спасение — лучевая терапия. Проведут её в ГБУЗ СПб КНПцСВМП(о).

Однако для Полины лечение платное, поскольку её семья — беженцы из Донецка. Сумма для них астрономическая — почти миллион рублей. А счет идёт уже не на дни, а на часы. Мнение врачей однозначно — терапию необходимо было делать вчера.

Мама девочки бросилась искать помощь. Но все самые крупные фонды работают в порядке очередности и с детьми, имеющими постоянную прописку. Ей отказали.

Единственный фонд, который взялся помочь Полине, — петербургский фонд «Спасение». Но и здесь возникли сложности — лечить девочку будут только по предоплате.

Сейчас Полина вместе с мамой находится в больнице на Авангардной. С каждым днём ей становится хуже. Единственная надежда на помощь неравнодушных людей.

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