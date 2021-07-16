Институт развития Интернета начинает следить за социальной рекламой в сети

Правительство наделило АНО «Институт развития Интернета» (АНО ИРИ) функциями оператора социальной рекламы. Организация будет координировать распространение соцрекламы в сетевых ресурсах, в том числе следить, чтобы её доля составляла до 5% от общего объёма рекламы, размещаемой на площадке. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба ИРИ.
«Норма о 5%-ной квоте существует уже 15 лет, но фактически работала только для ТВ, печатных изданий и наружной рекламы. В Интернете из-за отсутствия соответствующего механизма квота регулировалась только за счет самоорганизации самих участников рынка. Так, ещё в прошлом году крупнейшие интернет-площадки в России подписали меморандум о социальной рекламе, где ИРИ также была координирующей организацией в вопросах социальной рекламы. Сейчас благодаря изменениям в законодательстве создается легальный механизм регулирования соцрекламы в Сети, и ИРИ становится его важной частью», — сказал заместитель генерального директора по социальной рекламе Института развития Интернета Андрей Воронков. По его словам, сейчас обсуждаются подходы к отбору проектов для продвижения.
На первом этапе оператор наладит взаимодействие с Google, «Яндексом», Mail.ru, Facebook, TikTok и Rambler. Они должны обеспечить оператору доступ к инвентарю для размещения рекламы социально ориентированных НКО, благотворительных организаций, фондов, органов власти и других рекламодателей соцрекламы.
«Рекламодатели смогут размещать социальную рекламу через оператора, но они могут, как и прежде, взаимодействовать с площадками напрямую, если подобные отношения проектов уже действуют и работают. Мы — дополнительная возможность эффективного и централизованного продвижения проектов на интернет-площадках», — подчеркнул Воронков.