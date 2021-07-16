FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +26
74.22р87.83р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
2
Печать

Институт развития Интернета начинает следить за социальной рекламой в сети

Правительство наделило АНО «Институт развития Интернета» (АНО ИРИ) функциями оператора социальной рекламы. Организация будет координировать распространение соцрекламы в сетевых ресурсах, в том числе следить, чтобы её доля составляла до 5% от общего объёма рекламы, размещаемой на площадке. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба ИРИ.

«Норма о 5%-ной квоте существует уже 15 лет, но фактически работала только для ТВ, печатных изданий и наружной рекламы. В Интернете из-за отсутствия соответствующего механизма квота регулировалась только за счет самоорганизации самих участников рынка. Так, ещё в прошлом году крупнейшие интернет-площадки в России подписали меморандум о социальной рекламе, где ИРИ также была координирующей организацией в вопросах социальной рекламы. Сейчас благодаря изменениям в законодательстве создается легальный механизм регулирования соцрекламы в Сети, и ИРИ становится его важной частью», — сказал заместитель генерального директора по социальной рекламе Института развития Интернета Андрей Воронков. По его словам, сейчас обсуждаются подходы к отбору проектов для продвижения.

На первом этапе оператор наладит взаимодействие с Google, «Яндексом», Mail.ru, Facebook, TikTok и Rambler. Они должны обеспечить оператору доступ к инвентарю для размещения рекламы социально ориентированных НКО, благотворительных организаций, фондов, органов власти и других рекламодателей соцрекламы.

«Рекламодатели смогут размещать социальную рекламу через оператора, но они могут, как и прежде, взаимодействовать с площадками напрямую, если подобные отношения проектов уже действуют и работают. Мы — дополнительная возможность эффективного и централизованного продвижения проектов на интернет-площадках», — подчеркнул Воронков.

Согласно закону «О рекламе», информационные ресурсы с ежедневным охватом свыше 100 тыс. пользователей Рунета должны предоставить оператору 5%-ную квоту на размещение социальной рекламы. Также организация будет получать сведения об объемах распространения рекламы от площадок-рекламораспространителей, вести учет форм, способов и средств распространения соцрекламы в Сети. АНО ИРИ определена оператором в рамках реализации положений ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

altnec
Это те же матюгальники от пионэрвожатых проводников скорого поезда "Дам-не дам".
265947515
Ещё одна шарашка для цензурирования уже социальной рекламы. "Рекламодатели смогут размещать социальную рекламу через оператора", пока на добровольных началах. Размещать будут только идеологически правильную, согласованную в УВП АП.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний