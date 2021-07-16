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CNN: Женщина впервые прошла отбор в морской спецназ США

Морской спецназ США впервые в истории принял на службу женщину

Женщина впервые в истории сдала экзамен для зачисления на службу в спецназ ВМС США.

«Женщина попадает в команду морского спецназа США. Она станет оператором специального боевого катера ВМФ, проводящего секретные операции», — сообщает 16 июля CNN. Имя и возраст новоявленной «солдата Джейн» не называются из соображений безопасности.

В армии США назвали произошедшее «экстраординарным» и «выдающимся достижением». Ранее 18 женщин пытались пройти отбор в морской спецназ США. 14 не смогли сдать экзамен, еще трое готовятся к аттестации.

В вооруженных силах подчеркнули, что для того, чтобы претендовать на место в ВМС США, выпускники должны пройти интенсивный процесс «оценки и отбора». До финиша доходят не более 35%.

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Комментарии (7)

altnec
Это шкулёв лично распорядился за эту новость?
Dimitry Antonov
Так ведь фильм Голливуд об этом, когда ещё выпустил?!
DumbDoctor
Ждём появление Альтернативно Годных Солдат, запасаемся семками.
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