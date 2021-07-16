CNN: Женщина впервые прошла отбор в морской спецназ США

Женщина впервые в истории сдала экзамен для зачисления на службу в спецназ ВМС США.



«Женщина попадает в команду морского спецназа США. Она станет оператором специального боевого катера ВМФ, проводящего секретные операции», — сообщает 16 июля CNN. Имя и возраст новоявленной «солдата Джейн» не называются из соображений безопасности.

В армии США назвали произошедшее «экстраординарным» и «выдающимся достижением». Ранее 18 женщин пытались пройти отбор в морской спецназ США. 14 не смогли сдать экзамен, еще трое готовятся к аттестации.