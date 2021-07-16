Один из типичных сценариев ДТП с мотоциклистом демонстрирует видеозапись очевидца, сделанная на севере Петербурга. Она опубликована 16 июля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».



На улице Руставели мужчина на мотоцикле, не торопясь, ехал прямо по подъездной дорожке к «Ленте». Перед ним двигался белый BMW X1. Неожиданно водитель решил повернуть в сторону выезда, не включив заранее поворотники. «Принял на себя мотоцикл водительской дверью и левым крылом», — рассказывают в группе.

