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И тут водитель внезапно поворачивает: типичное мото-ДТП на видео

В Петербурге на Руставели BMW начал поворот и попал под удар мотоцикла

Один из типичных сценариев ДТП с мотоциклистом демонстрирует видеозапись очевидца, сделанная на севере Петербурга. Она опубликована 16 июля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На улице Руставели мужчина на мотоцикле, не торопясь, ехал прямо по подъездной дорожке к «Ленте». Перед ним двигался белый BMW X1. Неожиданно водитель решил повернуть в сторону выезда, не включив заранее поворотники. «Принял на себя мотоцикл водительской дверью и левым крылом», — рассказывают в группе.

На записи видно, что после столкновения мотоциклист упал, но сразу начал подниматься.

За последние дни в Петербурге и области произошло несколько серьёзных аварий с мотоциклами, есть погибшие. Читайте о них в «Ранее по теме».

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Комментарии (12)

SWd
В новом фильме про супергероев "Севрная Вдова" показывают бнв с включенным поворотником. Настолько далеких о реальности фильмов просто не существует...
Danik
Соблюдай дистанцию и скорость.
Будь внимателен.
К мотоциклистам это тоже относится.
Если летят и между полосами - это их проблемы!
AceMentura
Что за мифическое ДТП с BMW X1 , которого нет даже не видео? Копейка есть, икспервого нет
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