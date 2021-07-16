Более 3,5 тыс. россиян не попали в армию из-за коронавируса

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в ходе весеннего призыва в российскую армию было направлено более 134 тысяч человек. Для их перевозки задействовали более 25 воинских эшелонов, более ста рейсов самолетов военной и гражданской авиации, а также около двух тысяч вагонов пассажирских поездов.



Перед отправкой в войска призывников тестировали на коронавирус. Из-за COVID-19 в армию не отправили более 3,5 тысяч граждан, у которых выявили инфекцию.



«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку весенний призыв 2021 года завершен с должным качеством и в срок», — приводит сообщение Минобороны ТАСС.

