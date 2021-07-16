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Более 3,5 тыс. россиян не попали в армию из-за коронавируса

Во время весеннего призыва отправились служить свыше 134 тысяч человек. Все они сдавали тесты на COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в ходе весеннего призыва в российскую армию было направлено более 134 тысяч человек. Для их перевозки задействовали более 25 воинских эшелонов, более ста рейсов самолетов военной и гражданской авиации, а также около двух тысяч вагонов пассажирских поездов.

Перед отправкой в войска призывников тестировали на коронавирус. Из-за COVID-19 в армию не отправили более 3,5 тысяч граждан, у которых выявили инфекцию.

«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку весенний призыв 2021 года завершен с должным качеством и в срок», — приводит сообщение Минобороны ТАСС.

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Комментарии (2)

RemyMartin
Видно покупатель не нашёлся вот и маются.
261847251
"весенний призыв 2021 года завершен"

Когда завершён?
До сих пор на Введенском канале призывников вдоль стенки сборного пункта выстраивают по утрам.
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