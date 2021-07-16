Пять человек получили ранения в междугороднем автобусе, следовавшем из Красноярска в Минусинск. Среди госпитализированных — и сам агрессор.
Как сообщает 16 июля ГУ МВД по Красноярскому краю, вчера в салоне автобуса мужчина 1988 года рождения с ножом напал на других пассажиров. Он ранил мужчину 1992 года рождения и женщину 1980 года рождения, причинил повреждения пассажиру 1970 года рождения, а также ударил ножом водителя 1971 года рождения. После того, как автобус остановился, он нанёс ножевое ранение самому себе. Причины его поступка пока неизвестны. Он находится в реанимации. По данным NGS24, его охраняют полицейские.
29-летний пассажир и 41-летняя пассажирка госпитализированы, водителю и 50-летнему мужчине назначено амбулаторное лечение.
24.мвд.рф
Возбуждено уголовное дело по статье 111, часть 2, УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.
Это второй подобный случай в России за 15 июля. В Азовском районе Ростовской области в автобусе Азов — Стефанидинодар мужчина напал на трех женщин, по данным 161.RU, пассажирок 61 и 55 лет госпитализировали. 33-летняя женщина скончалась на месте. Нападавший скрылся. 16 июля ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщил, что подозреваемого задержали на кладбище города Азов.