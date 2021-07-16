Пять человек получили ранения в междугороднем автобусе, следовавшем из Красноярска в Минусинск. Среди госпитализированных — и сам агрессор.



Как сообщает 16 июля ГУ МВД по Красноярскому краю, вчера в салоне автобуса мужчина 1988 года рождения с ножом напал на других пассажиров. Он ранил мужчину 1992 года рождения и женщину 1980 года рождения, причинил повреждения пассажиру 1970 года рождения, а также ударил ножом водителя 1971 года рождения. После того, как автобус остановился, он нанёс ножевое ранение самому себе. Причины его поступка пока неизвестны. Он находится в реанимации. По данным NGS24, его охраняют полицейские.

