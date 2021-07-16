Когда не правы все. Два человека пострадали в результате ДТП в Колпинском районе Петербурга, а нарушителями можно считать даже троих.



Скриншот с vk.com/pontonniy_poselok Поделиться Поделиться







Как сообщает паблик «Понтонный» «ВКонтакте», вечером 15 июля на Заводской улице мотоциклист сбил мужчину, выходящего из маршрутки. По словам очевидцев, мужчина решил выйти из автобуса у светофора, недоезжая до остановки, и попросил водителя открыть дверь. Тот согласился, хотя ПДД это запрещают. Мужчина, разговаривая по телефону, шагнул на обочину, и тут же был сбит мотоциклистом, который объезжал по обочине пробку. Спасло то, что скорость мотоцикла была невелика — 10–15 км/ч.



«Пассажиры ахнули, один из них закричал. Слава богу, пострадавший и байкер оба оказались живы. Очевидцы вызвали скорую. По словам свидетелей происшествия, пострадавший пассажир маршрутки был слегка подшофе. Видимо, поэтому он чувствовал себя неплохо, несмотря на сломанную руку, травму ноги и ушибленный висок. И даже очень торопился уйти, ведь завтра в его планы всё ещё входило пойти на работу. Мотоциклист получил травму плеча и разбил лоб», — рассказывает паблик.



На место прибыла скорая, медики оказали пострадавшим первую помощь. От госпитализации оба отказались и, по словам очевидцев, заявили, что претензий друг к другу не имеют. А вот к водителю маршрутки есть вопросы у ГИБДД.

