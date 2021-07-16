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Очевидцы: Петербуржца, выходящего из маршрутки не на остановке, сбил мотоциклист-обочечник

В Понтонном мотоциклист наехал на человека

Когда не правы все. Два человека пострадали в результате ДТП в Колпинском районе Петербурга, а нарушителями можно считать даже троих.

Скриншот с vk.com/pontonniy_poselok
Скриншот с vk.com/pontonniy_poselok
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Как сообщает паблик «Понтонный» «ВКонтакте», вечером 15 июля на Заводской улице мотоциклист сбил мужчину, выходящего из маршрутки. По словам очевидцев, мужчина решил выйти из автобуса у светофора, недоезжая до остановки, и попросил водителя открыть дверь. Тот согласился, хотя ПДД это запрещают. Мужчина, разговаривая по телефону, шагнул на обочину, и тут же был сбит мотоциклистом, который объезжал по обочине пробку. Спасло то, что скорость мотоцикла была невелика — 10–15 км/ч.

«Пассажиры ахнули, один из них закричал. Слава богу, пострадавший и байкер оба оказались живы. Очевидцы вызвали скорую. По словам свидетелей происшествия, пострадавший пассажир маршрутки был слегка подшофе. Видимо, поэтому он чувствовал себя неплохо, несмотря на сломанную руку, травму ноги и ушибленный висок. И даже очень торопился уйти, ведь завтра в его планы всё ещё входило пойти на работу. Мотоциклист получил травму плеча и разбил лоб», — рассказывает паблик.

На место прибыла скорая, медики оказали пострадавшим первую помощь. От госпитализации оба отказались и, по словам очевидцев, заявили, что претензий друг к другу не имеют. А вот к водителю маршрутки есть вопросы у ГИБДД.

Скриншот с vk.com/pontonniy_poselok
Скриншот с vk.com/pontonniy_poselok

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Комментарии (13)

260843741
Я один раз ехала с принципиальным водителем, который выпускал только на остановке - сколько мата он собрал от недовольных, надо было слышать. Причем крыли его в основном женщины среднего возраста, которым надо выйти вот именно у этого дома, а не в 10 метрах на остановке. Так что сами сначала заставляем останавливать не по правилам, устраивая скандалы, а потом виноват водитель.
Chinalove
Что мешало пассажирам маршрутки выйти и уработать мотопердуна?
Athair
В этой новости прекрасно всё, и маршрутка, и мотоциклист и пешеход. Не хватает только велосипедиста ;)
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