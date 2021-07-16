Бананы в магазинах установили 5-летний рекорд по цене

Цены на бананы в российских магазинах достигли максимума за последние пять лет. Столько они стоили в 2016 году. Эксперты объясняют это ослаблением рубля, наценками посредников и проблемами с логистикой.



Как сообщает 16 июля РБК, по данным Росстата, бананы начали стремительно дорожать в феврале, достигли пика в апреле (89,3 рубля за 1 кг), а в июне немного подешевели (84,1 рубля). Но обычно в начале лета они теряют в цене сильно, так что нынешний показатель — самый высокий с 2013 года. Абсолютный максимум был зафиксирован в марте 2015 года — 96,2 рубля.

