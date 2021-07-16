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Бананы в магазинах установили 5-летний рекорд по цене

Цены на бананы в российских магазинах достигли максимума за последние пять лет. Столько они стоили в 2016 году. Эксперты объясняют это ослаблением рубля, наценками посредников и проблемами с логистикой.

Как сообщает 16 июля РБК, по данным Росстата, бананы начали стремительно дорожать в феврале, достигли пика в апреле (89,3 рубля за 1 кг), а в июне немного подешевели (84,1 рубля). Но обычно в начале лета они теряют в цене сильно, так что нынешний показатель — самый высокий с 2013 года. Абсолютный максимум был зафиксирован в марте 2015 года — 96,2 рубля.

Россия входит в тройку крупнейших мировых импортёров бананов после США и Китая. Этот продукт наши соотечественники покупают так же часто, как картофель. С начала пандемии спрос остаётся высоким. Крупнейший импортёр, по данным «НЭО Центра», — X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), на втором месте — сеть «Магнит». Абсолютно все бананы поставляются из стран Южной Америки, 96% — из Эквадора. Хотя больше всего их выращивают в Индии (26% мирового производства).

Среди причин роста цены аналитики называют сочетание факторов:

  • стабильный спрос внутри страны на фоне сбоев в цепочках поставок из-за пандемии;
  • дополнительные затраты импортёров в связи с антикоронавирусными санитарными мерами;
  • ослабления курса рубля к доллару;
  • локальный дефицит поставок из Эквадора из-за снижения урожая в связи с неблагоприятной погодой, активностью вулкана Сангай, повредившего плантации, а также социальными протестами.

На цены влияет и угроза полного исчезновения бананов в Южной Америке из-за грибкового заболевания Tropical Race 4 (TR4).

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Комментарии (11)

severt
Всё что угодно подорожало и установило максимум за 5 лет.
Нет ни одного товара, который сейчас стоит дешевле, чем 5 лет назад.
265899928
Морковку тоже из Эквадора нам доставляют?
266162865
Жаловались, что морковь дороже бананов!? На - те, получайте... Наша страна, это страна алчных, продажных и жадных барыг!
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