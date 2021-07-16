Военный грузовик с сухим пайком опрокинулся в центре Москвы и частично парализовал движение по Садовому кольцу 15 июля. Попытки водителя выровнять «КамАЗ» попали на видео.
Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, в 20:45 грузовик не смог завершить поворот с проспекта Мира и опрокинулся на бок. Дептранс показал, как военный автомобиль, пошатываясь, оказался на встречной полосе.
Движение по внутренней стороне Садового кольца перекрыли, оставив автомобилистам только одну полосу. Дорогу освободили через два с половиной часа, пострадавших в аварии нет.
ТАСС уточняет, что шедший в колонне военный грузовик перевозил сухой паёк.