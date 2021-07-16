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Камера показала, как в центре Москвы «пьяный» грузовик прилёг отдохнуть на встречной полосе

Военный грузовик перевернулся на Садовом кольце в Москве

Военный грузовик с сухим пайком опрокинулся в центре Москвы и частично парализовал движение по Садовому кольцу 15 июля. Попытки водителя выровнять «КамАЗ» попали на видео.

Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, в 20:45 грузовик не смог завершить поворот с проспекта Мира и опрокинулся на бок. Дептранс показал, как военный автомобиль, пошатываясь, оказался на встречной полосе.

Движение по внутренней стороне Садового кольца перекрыли, оставив автомобилистам только одну полосу. Дорогу освободили через два с половиной часа, пострадавших в аварии нет.

ТАСС уточняет, что шедший в колонне военный грузовик перевозил сухой паёк.

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